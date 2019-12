Entren de nit a la plaça Mercat d'Olot i roben la caixa de dues parades

Uns lladres van entrar a la plaça Mercat d'Olot durant la nit del dimarts i van robar en dues botigues. Així ho van saber els placers quan a les 5 del matí d'ahir, dimecres dia 11 de desembre, van entrar a la plaça per començar la jornada laboral. Es van trobar en un cas amb la caixa oberta i monedes a terra i en una altra s'havien endut la caixa enregistradora. D'una de les botigues, una carnisseria, se'n van endur uns 150 euros i de l'altra, una cafeteria, no ha transcendit.

Tot i la manca de diners i material regirat, els placers no van trobar cap senyal de panys esbotzats ni vidres trencats que marqués per on havien entrat els lladres. Van detectar que l'alarma havia sonat al voltant d'un quart de dues de la nit però res més.

Ahir al matí, mentre la policia mirava les imatges de les càmeres de seguretat i cercava indicis, els placers cercaven una hipòtesi que almenys indiqués per on havien entrat els lladres.

Van plantejar que els lladres s'haurien quedat en algun lloc de l'aparcament soterrat i haurien esperat la nit per accedir de dret al vestíbul. És un espai gran que separa la porta principal de les parades. Consisteix en un mur de vidre d'uns cinc metres d'altura que no està connectat amb el sostre. El mur s'acaba i encara queda un espai buit. Segons els placers, els lladres s'haurien ajudat per superar el mur. Un cop dins de la plaça van anar a les dues parades més pròximes al vestíbul i d'una manera ràpida van regirar una botiga i van estirar la caixa enregistradora.

Un senyal del fet que tenien pressa per causa de l'alarma és el fet que van deixar monedes al terra de la carnisseria.

Després haurien tornat a saltar el mur i haurien fugit amb el botí pel mateix camí que havien fet servir per entrar perquè la porta principal estava tancada.

S'apunta que els autors podrien ser tres persones. De moment, no hi ha detinguts. Les parades afectades han presentat denúncia.

Arran del robatori, els paradistes han demanat més presència policial a la plaça. Expliquen que pateixen actituds d'incivisme de poca importància però de manera continuada. La plaça Mercat està situada al centre del nucli antic d'Olot. En un costat té la plaça de l'Hospital, on a vegades grups de joves juguen a futbol. Aquestes actituds l'any passat van tenir un punt i apart quan uns individus van destrossar la vidriera de la plaça a cops de piqueta. Uns desperfectes que van haver d'abonar els placers i que van pujar fins a 60.000 euros. Renovada fa uns anys, s'ha convertit en el lloc més concorregut d'Olot, sobretot els matins, en les dies laborals i dissabtes.