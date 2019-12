Inspecció de Treball investiga d'ofici si Ryanair ha vulnerat els drets de la plantilla de Girona

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha iniciat aquest dijous al matí una actuació d'ofici, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, per comprovar si la decisió empresarial de Ryanair pel que fa a la plantilla de Girona està "ajustada a dret". Treball investiga tant una "possible vulneració" del procediment establert per a les modificacions substancials de les condicions de treball com la mesura alternativa que proposa l'empresa en cas de desacord amb aquests canvis. El Govern ha indicat que amb l'actuació pretén "garantir" que l'arribada i el manteniment d'empreses a Catalunya "no es faci a costa dels drets laborals".

Cal recordar que aquest mateix dijous la portaveu d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, ha denunciat que la companyia no considera vàlids els contractes en què els treballadors de la base de Girona fan constar en un annex la seva disconformitat amb les condicions proposades per l'aerolínia a canvi de no tancar la base de Vilobí d'Onyar.

Segons Arasanz, la resposta que van rebre de Ryanair dos dies després és que, en no ser vàlids, anirien al carrer a partir del dia 8 de gener, data en què l'empresa havia previst tancar la base. "No hem modificat cap part del contracte", ha defensat Arasanz, que ha afegit que només han fet constar que "hi havia clàusules que no sabíem fins a quin punt estaven dintre dels mínims dels drets dels treballadors".