Ja són 16 els immigrants enxampats ocults en camions des del setembre a la frontera

La frontera gironina torna a ser escenari de casos d'immigrants que entren a Espanya amagats en camions. En poc més d'una setmana han aparegut vuit estrangers sense papers procedents de la població italiana de Ventimiglia, municipi fronterer entre Itàlia i França. Des del mes de setembre, la policia té constància de quatre casos amb 16 immigrants localitzats.

Aquesta pràctica va ser molt notòria durant l'any passat, sobretot entre els mesos de febrer i abril. Es van arribar a detectar una quinzena de camions a la província amb 75 persones que volien entrar de forma il·legal.

El destí final d'aquests estrangers, però, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, no era Espanya. Els estrangers, quan pacten amb les màfies que els proporcionen el vehicle a Ventimiglia, paguen per anar fins a França.

Els xofers dels camions no s'adonen que porten aquestes persones a la càrrega en el moment de sortir d'Itàlia i entrar a França. Sovint se n'assabenten quan han creuat la frontera i han entrat a Espanya, quan els immigrants reben missatges als telèfons mòbils que els avisen que han entrat en un nou país.

El cas més recent és d'aquest dimarts. Pels volts de les quatre de la tarda, un camió es va aturar a la secció fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera. El xofer, de nacionalitat sèrbia, va sentir sorolls i van alertar els Mossos d'Esquadra. Quan van obrir la caixa del tràiler, van aparèixer cinc homes d'entre 21 i 32 anys. Els Mossos van traspassar els migrants localitzats a la Policia Nacional de la Jonquera que va comprovar que no havien estat identificats mai a Espanya. Els cinc homes són naturals de Somàlia, Eritrea (2), Níger i Costa de Marfil. El camioner, per la seva banda, va explicar a la policia que havia sortit de Sèrbia en direcció Madrid i que el dia abans havia pernoctat a Ventimiglia (Itàlia). Des de llavors, no havia tornar a parar fins a la Jonquera, moment en què va detectar els polissons.

La Policia Nacional va procedir a la readmissió, és a dir, els cinc immigrants van ser retornats a França, ja que és el que marca el conveni entre els dos països. Aquest mateix procediment és el que es va utilitzar quatre dies abans -4 de desembre-, però només en el cas d'un immigrant adult, procedent de Tuníssia i de 26 anys. En aquest camió, que es va aturar en una àrea de servei de l'N-II a Biure, hi viatjaven fins a tres polissons. L'adult i dos menors d'edat, de 16 anys. Respecte a aquests últims, la Policia Nacional els va traspassar a Mossos d'Esquadra, que s'encarrega de fer les gestions amb la Generalitat per a la seva acollida. Aquest camió també es va aturar a Ventimiglia durant nou hores, el dia abans dels fets.

Els altres dos casos que han tingut lloc aquesta tardor daten del 10 d'octubre i el 20 de setembre. El de l'octubre el va protagonitzar un tràiler que portava un remolc amb palets. Pels volts de dos quarts d'una del migdia es va aturar a la Secció fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera després de sentir uns cops i sorolls procedents de la caixa del camió. La Guàrdia Civil va alertar la Policia Nacional, ja que després d'obrir les portes van veure cinc persones estrangeres a dins. Aquest vehicle procedia de Milà i anava cap a Madrid. Com en els darrers fets, també s'havia aturat a Ventimiglia, on haurien entrat els estrangers. En aquesta ocasió, els migrants eren quatre majors d'edat i un menor. El menor procedia del Pakistan, igual que un jove de 25 anys. La resta eren joves d'entre 24 i 30 anys procedents de Bangla Desh.

L'últim cas, el del 20 de setembre, es va produir en una àrea de servei de Llers. El camioner va alertar els Mossos després de trobar-se que hi havia tres homes d'entre 22 i 33 anys a dins la caixa. Dos d'ells eren d'Eritrea i un, de Sudan del Sud. En tots els fets registrats, la Policia Nacional va poder comprovar que estaven indocumentats i en els casos dels majors d'edat els va retornar a França.