El ripollès Joaquim Colomer, president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha estat elegit president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquest organisme, creat el 1993, agrupa els consells comarcals de Catalunya i el Consell General d'Aran. L'assemblea celebrada aquest dijous a Barcelona ha escollit la candidatura encapçalada per Colomer, que incorpora a la junta els presidents dels consells comarcals de l'Alt Camp, el Pla d'Urgell, el Solsonès, l'Alt Penedès, la Ribera d'Ebre, el Maresme i el Vallès Oriental. Aquesta és la primera vegada que el Ripollès assoleix la presidència d'aquest organisme. Colomer, que també serà membre de la junta executiva de l'ACM, relleva en el càrrec Jordi Xargay, alcalde de Palol de Revardit i fins fa uns mesos president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Durant l'acte d'aquest dijous, Colomer ha destacat que la seva elecció suposa una "bona notícia per la comarca i que aquesta posició pot aportar beneficis per canalitzar les mancances i necessitats del Ripollès, juntament amb la de moltes comarques en circumstàncies similars". Per president del Fòrum Comarcal també serà membre de la junta executiva de l'ACM, actualment presidida per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

El Fòrum comarcal de l'ACM es va crear el 1993. Les seves funcions són representar a tots els nivells dels interessos de les comarques, fixar les directrius d'actuació generals en relació amb els consells comarcals i promoure i elaborar estudis sobre problemes i qüestions comarcals, a més de qualsevol altra finalitat que afecti directament o indirectament els associats.