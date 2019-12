Ryanair afirma que els empleats de Girona sí que mantindran l'antiguitat

El director de recursos humans de Ryanair, Darrell Hugues, ha assegurat que els treballadors de Girona «mantindran la seva antiguitat» i que l'acord per passar de fixos a fixos discontinus s'ha fet per «salvar» la base de Girona i el major nombre de llocs de treball.

La plantilla de Ryanair de l'aeroport de Girona-Costa Brava passarà el proper dia 8 de gener de ser fixa a fixa discontínua, fet que els suposarà anar a l'atur durant tres mesos l'any de forma rotatòria.

Malgrat que els sindicats han denunciat que els treballadors de Ryanair de Girona perdran la seva antiguitat amb aquest acord, Hugues ha assegurat que les persones que segueixin treballant a la base de Girona mantindran la seva antiguitat. «No entenem per què es diu que no és així», es pregunta. «Ryanair sempre reconeixerà la data original d'entrada d'aquests treballadors a la companyia i el seu continu servei», afegeix. A més, apunta que el contracte fix discontinu és «molt comú» en la indústria turística espanyola, perquè «lamentablement» l'estacionalitat és una realitat.

Hugues també ha assegurat que la direcció de l'empresa està encantada d'haver pogut «salvar» la base de Girona i el «màxim» nombre de llocs de treball, tot i que ha lamentat que això no s'hagi pogut fer amb els sindicats i s'hagi hagut de fer de forma individualitzada amb cada treballador. Sobre la possibilitat que els sindicats denunciïn l'acord, Hugues ha afirmat que el nou contracte «compleix completament la legislació espanyola» i ha assegurat que no han pogut treballar amb els sindicats perquè els ho han posat «molt difícil». Segons Hugues, a Girona hi ha 120 treballadors i la majoria, tot i que no ha precisat la xifra, ha acceptat l'acord proposat per la companyia.

D'aquesta manera, Girona es convertirà en una «base estacional» de l'aerolínia, on hi haurà un avió a l'hivern i els responsables de la companyia esperen mantenir, a l'estiu, els cinc que tenien en aquest aeroport durant l'any passat.

Per la seva banda, el director de màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs, ha assegurat que, tot i que encara no han concretat els plans de futur o inversions, Espanya seguirà sent un dels principals mercats de l'aerolínia, des de o cap a on es transporten uns 50 milions d' passatgers. Des de Ryanair no temen un possible boicot o que la Generalitat cancel·li els acords de promoció amb la companyia, al considerar que tenen una «bona relació» amb el govern català. Jacobs també ha insistit que la decisió de tancar bases es va prendre a causa de l'endarreriment en el lliurament d'avions Boeing 737 MAX.