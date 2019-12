Els sindicats denuncien que Ryanair no accepta els contractes on els treballadors de Girona mostren el seu desacord

La portaveu d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, ha denunciat aquest dijous que Ryanair no considera vàlids els contractes en què els treballadors de la base de Girona fan constar en un annex la seva disconformitat amb les condicions proposades per l'aerolínia a canvi de no tancar la base de Vilobí d'Onyar. Segons Arasanz, la resposta que van rebre de Ryanair dos dies després és que en no ser vàlids anirien al carrer a partir del dia 8 de gener, data que l'aerolínia havia previst tancar la base "No hem modificat cap part del contracte", ha defensat Arasanz, que ha afegit que només han fet constar que "hi havia clàusules que no sabíem fins a quin punt estaven dintre dels mínims dels drets dels treballadors". La portaveu d'USO s'ha reunit aquest matí amb representants de la CE juntament amb representants del sector del taxi i dels 'riders'.

Entre els canvis que ha introduït la companyia és que els treballadors passaven a ser fixos discontinus i havien d'anar tres mesos a l'atur, no se'ls respectava l'antiguitat o se'ls canviava la categoria professional passant de tripulació de cabina a agents de servei d'atenció al client.

Arasanz ha explicat que ha pogut exposar el cas als representants de la CE i ha celebrat trobar-hi un "bon feedback" i que hagi servit per intercanviar punts de vista. Segons ha comentat, "són molt conscients d'aquesta realitat" i que el model de contractació "frega els nivells de legalitat", a més de les "amenaces i coaccions" als treballadors de la base de Girona. La portaveu d'USO, a més, ha dit que no descarta altres casos com el de Vilobí d'Onyar.

Per la seva banda, el portaveu de Taxi Project, Alberto 'Tito' Ávarez, ha demanat explicacions a la CE del "per què no s'estan aplicant les directives europees a Espanya" tenint en compte que VTC com Uber i Cabify continuen operant tot i que la llei no permet liberalitzar el taxi i el transport urbà. A més, els ha traslladat estudis elaborats per enginyers informàtics que demostrarien que aquestes companyies alteren el preu del servei depenent de la marca del mòbil i el nivell de bateria de l'aparell de l'usuari i que demostrarien que també accedeixen als SMS, segons ha dit.