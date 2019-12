Troben mortes dues menors a un habitatge de Vilobí d'Onyar

Agents dels Mossos d'Esquadra han trobat mortes dues menors a un habitatge de Vilobí d'Onyar. El pare de les dues víctimes les hauria trobat al migdia, amb signes evidents de violència, quan tornava de treballar i de seguida hauria avisat als serveis d'emergències, que haurien certificat la mort.

Poc després, s'ha rebut avís d'un acciddent a l'AP-7, prop de la sortida sud al costat de l'Espai Gironès. Tot sembla indicar que la mare de les nenes hauria provocat l'accident. Segons testimonis, la dona, de 39 anys, hauria deixat el vehicle a la cuneta i s'hauria llançat a la carretera quan passava un camió, que l'ha atropellat. Els Cossos d'Emergència s'han traslladat al lloc de l'accident, on han atès a la dona, que seguidament ha estat evacuada a l'Hospital Trueta, on es troba ingressada en estat crític amb pronòstic reservat.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació i els investigadors s'han traslladat al domicili familiar. A la casa també hi ha arribat la comitiva judicial, el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i la forense que han començat la inspecció cap a tres quarts de quatre de la tarda. Les primeres investigacions apunten, que presumptament la mare podria ser responsable de la mort de les menors, que tenien 5 i 6 anys.

El cap de l'Àrea d'investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Carles Martínez, assegura que "no hi ha cap mena de dubte" que les nenes han mort de forma violenta. Segons fonts properes a la investigació, durant la inspecció a la casa situada a la carretera de Caldes han localitzat una aixada i investiguen si podria ser l'arma del crim.

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha decretat tres dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci dissabte a les onze del matí. En un comunicat, l'Ajuntament ha expressat el seu condol i "ràbia" per uns "fets tristos i lamentables". També recorden que s'ha de "respectar el secret de sumari", demanen "la màxima serenitat possible" i emplacen els mitjans de comunicació a contactar amb el consistori per "poder garantir la intimitat dels nostres veïns".