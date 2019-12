Les entitats del tercer sector evidencien la poca contractació social dels ajuntaments

Un estudi encarregat per la Taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya (TSCAT) ha posat de manifest la poca transparència i la baixa contractació municipal de centres especials de treball (CET) i empreses d'inserció per a col·lectius vulnerables en risc d'exclusió, ja que, de manera general, en les poblacions més grans representen menys de l'1,5% dels seus pressupostos anuals per a contractes públics.

L'anàlisi s'ha centrat en els contractes dels quatre ajuntaments amb més habitants de cada província i de les entitats que hi estan vinculades, que es van formalitzar entre l'1 de juliol de 2016 i el 31 de desembre de 2018. Així, a les comarques gironines es volia estudiar la contractació reservada per a l'economia social a Girona, Figueres, Blanes i Lloret de Mar; però, els autors de l'informe només han trobat dades públiques de dos: Girona i Blanes, amb quatre expedients de contractes reservats pel que fa al primer i un de sol, al segon.

Al conjunt de Catalunya, de les setze poblacions que es pretenien analitzar, només s'ha aconseguit informació de nou; amb 66 expedients de contractació reservada relacionats amb 55 contractes, ja que sis es divideixen en lots diferents. La distribució territorial atribueix el 6,06% de tots els expedients a Girona i l'1,52%, a Blanes.

Els responsables de l'informe van aclarir que la Plataforma de contractació pública de la Generalitat –que han consultat per fer l'anàlisi, a més dels webs municipals– no recull la majoria de contractes menors i molts ajuntaments opten per aquests, precisament, a l'hora de fer-ne de reservats.

La Taula del tercer sector social va encarregar l'estudi «Anàlisi sobre la situació de les reserves de mercat per a centres especials de treball i empreses d'inserció» a l'Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona. El document es va presentar en la jornada «La contractació reservada, una eina d'inclusió social per a les administracions locals» –celebrada ahir a la capital catalana–, durant la qual la presidenta de la taula, Francina Alsina, va lamentar que «tot i que les administracions estan obligades per llei a reservar contractes, encara n'hi ha que no fixen, aproven o publiquen quin serà el percentatge mínim de contractes destinats a CET o empreses d'inserció».



El preu, un factor determinant

A banda del poc pes dels contractes reservats en els còmputs globals dels ajuntaments, una altra conclusió destacada de l'informe és que el preu continua sent un factor determinant a l'hora d'adjudicar els contractes municipals. La jardineria és el tipus de servei més contractat amb aquesta modalitat.