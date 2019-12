Joaquim Colomer, escollit president del Fòrum Comarcal de l'ACM

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha estat elegit president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que agrupa els consells comarcals de Catalunya i el Consell General d'Aran. L'assemblea celebrada ahir a Barcelona va escollir la candidatura encapçalada per Colomer, que incorpora a la junta els presidents dels consells comarcals de l'Alt Camp, el Pla d'Urgell, el Solsonès, l'Alt Penedès, la Ribera d'Ebre, el Maresme i el Vallès Oriental.



«Bona notícia per la comarca»

Aquesta és la primera vegada que el Ripollès assoleix la presidència d'aquest organisme. Per això, Colomer va destacar que la seva elecció suposa una «bona notícia per la comarca i que aquesta posició pot aportar beneficis per canalitzar les mancances i necessitats del Ripollès, juntament amb la de moltes comarques en circumstàncies similars».