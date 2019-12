L'Ajuntament de Vilobí decreta tres dies de dol i convoca un minut de silenci aquest dissabte

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha decretat tres dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci dissabte a les onze del matí després que dues nenes hagin aparegut mortes en aquest municipi. El consistori ha suspès tots els actes previstos per aquest cap de setmana, la majoria relacionats amb la Marató de TV3, i ha demanat "màxim respecte per a la família".

En un comunicat, l'ajuntament ha expressat el seu condol i "ràbia" per uns "fets tristos i lamentables". També recorden que s'ha de "respectar el secret de sumari", demanen "la màxima serenitat possible" i emplacen els mitjans de comunicació a contactar amb el consistori per "poder garantir la intimitat dels nostres veïns".