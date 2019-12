Els Mossos asseguren que "no hi ha cap mena de dubte" que les nenes han mort de forma violenta

Els Mossos d'Esquadra asseguren que "no hi ha cap mena de dubte" que les nenes de 5 i 6 anys trobades al domicili familiar de Salitja, a Vilobí d'Onyar, han mort de forma violenta. Segons fonts properes a la investigació, durant la inspecció a la casa situada a la carretera de Caldes han localitzat una aixada i investiguen si podria ser l'arma del crim.

El cap de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Girona, Carles Martínez, ha explicat que cap a dos quarts de dues de la tarda el pare de les nenes ha avisat al 112. Poca estona després, cap a les dues, la mare de les menors s'ha intentat suïcidar fent-se atropellar per un camió a l'AP-7 a l'alçada de Salt (Gironès). La dona continua al Trueta en estat crític. El cas està sota secret de sumari.

Els investigadors dels Mossos d'Esquadra, la policia científica i la comitiva judicial han començat la inspecció ocular de l'escena del crim cap a dos quarts de quatre de la tarda. Després de fer l'aixecament dels cossos de les dues víctimes, cap a les cinc de la tarda el furgó funerari les ha traslladat fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on els hi faran l'autòpsia.

El cap de l'AIC dels Mossos d'Esquadra a Girona, Carles Martínez, ha afirmat que "no hi ha cap mena de dubte" que les nenes han mort de forma violenta però no ha concretat la causa de la mort perquè el cas està sota secret de sumari. Segons fonts properes a la investigació, a la casa hi han trobat una aixada i investiguen si podria ser l'arma del crim.

Segons ha confirmat Martínez, ha estat el pare de les menors qui ha trucat al telèfon d'emergències 112. "Hem tingut coneixement dels fets al voltant de dos quarts de dues, quan el pare ha trucat i ha explicat que havia arribat a casa i havia trobat les filles mortes", ha explicat.

Immediatament, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han obert una investigació i ha activat el grup d'homicidis de Girona. "Quan hem arribat a la casa, l'escenari no deixava cap mena de dubte que és una mort homicidi", ha explicat.

Poca estona després de l'avís del pare de les menors, els serveis d'emergències també han rebut l'alerta d'un atropellament a la carretera AP-7 a l'alçada de Salt, en sentit nord. Segons alguns testimonis, una dona ha deixat el cotxe al voral i ha saltat enmig de l'autopista quan passava un camió. El cap de l'AIC ha confirmat que es tracta de la mare de les menors, que s'hauria intentat suïcidar.

Segons fonts del cas, tot apunta que la mare ha estat qui ha acabat amb la vida de les seves filles. "La investigació és encara molt recent i no podem donar cap conclusió", ha dit Carles Martínez. La dona ha patit lesions greus quan un camió l'ha atropellat i l'han traslladat al Trueta en un helicòpter medicalitzat. Segons fonts hospitalàries, continua a l'hospital en estat crític, amb pronòstic reservat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informa que no hi ha cap antecedent judicial de violència entre els progenitors de les víctimes. La comitiva judicial la formes la jutgessa del Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, en funcions de guàrdia, el fiscal de jurats Enrique Barata, la lletrada de l'administració de justícia i la forense.