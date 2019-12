Olot enderroca tres edificis en ruïnes del nucli antic i es queda els terrenys

L'Ajuntament d'Olot ahir va començar les obres d'enderroc de tres finques situades al carrer Lliberada Ferrarons. Es tracta de tres immobles declarats en ruïnes a la junta de govern del 3 de febrer del 2019. L'Ajuntament va aprovar el projecte d'enderroc per al juliol. Un dels edificis va patir un ensorrament de sostre a finals de setembre d'enguany.

Segons ha explicat l'alcalde, Josep Berga, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb els propietaris pel qual el municipi es fa càrrec de la despesa d'ensorrar els immobles. D'aquesta manera, l'Ajuntament es queda amb la propietat de les finques. Ara, de les tres finques, dues ja són de propietat municipal i una està en tràmits.

L'enderroc començat ahir es fa de manera manual per evitar perills a les cases dels costats. Així, no saben quan tardaran a acabar. La previsió és que un cop les tres finques estiguin lliures de ruïnes, hi facin pisos destinats al lloguer social. L'Ajuntament ha establert un conveni amb una fundació dedicada a la promoció del lloguer social amb la finalitat de dotar d'habitatge la gent més desfavorida.

Ha recordat que en el mateix carrer, Lliberada Ferrarons, han reconvertit en habitatges socials un edifici que havia estat fet per fer la funció de viver d'empreses. Ha explicat que n'han sortit tres habitatges molt petits però suficients per cobrir les necessitats de persones que viuen soles.

L'alcalde ha explicat que la política d'habitatge de l'Ajuntament consisteix a comprar finques per ensorrar els edificis en ruïnes que s'hi sostenen i promoure noves edificacions. Segons ell, l'objectiu és augmentar el nombre d'habitatges socials i evitar el deteriorament del nucli antic.

Ha explicat que el baix rendiment dels diners fa que hi hagi inversors interessats a fer edificis per destinar-los al lloguer. Segons Berga, aquesta circumstància afavoreix la voluntat de l'Ajuntament de cobrir les necessitats en habitatges de lloguer que necessita la ciutat.