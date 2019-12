Treball investiga d'ofici si Ryanair ha vulnerat els drets dels treballadors

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha iniciat una actuació d'ofici, a través de la Inspecció de Treball, per comprovar si la decisió empresarial de Ryanair pel que fa a la plantilla de Girona està «ajustada a dret». Treball investiga tant una «possible vulneració» del procediment establert per a les modificacions substancials de les condicions de treball com la mesura alternativa que proposa l'empresa en cas de desacord amb aquests canvis. El Govern ha indicat que amb l'actuació pretén «garantir» que l'arribada i el manteniment d'empreses a Catalunya «no es faci a costa dels drets laborals».

Ahir mateix, la portaveu del sindicat USO Ryanair, Lídia Arasanz, va denunciar ahir que l'aerolínia no considera vàlids els contractes en què els treballadors de la base de Girona fan constar en un annex la seva disconformitat amb les condicions proposades per l'aerolínia a canvi de no tancar la base de Vilobí d'Onyar.

Segons Arasanz, la resposta que van rebre de Ryanair dos dies després és que, en no ser vàlids, anirien al carrer a partir del dia 8 de gener, data en què l'empresa havia previst tancar la base. «No hem modificat cap part del contracte», va argumentar Arasanz, que va afegir que només han fet constar que «hi havia clàusules que no sabíem fins a quin punt estaven dintre dels mínims dels drets dels treballadors».

Entre els canvis que ha introduït la companyia per mantenir la base de Girona és que els treballadors passaran a ser fixos discontinus i hauran d'anar tres mesos a l'atur, no se'ls respecta l'antiguitat o se'ls canvia la categoria professional passant de tripulació de cabina a agents de servei d'atenció al client.

Arasanz va explicar que ha pogut exposar el cas als representants de la CE i va celebrar haver-hi trobat un «bon feedback» i que servís per intercanviar punts de vista. Segons va comentar, «són molt conscients d'aquesta realitat» i que el model de contractació «frega els nivells de legalitat», a més de les «amenaces i coaccions» als treballadors de la base de Girona. La portaveu d'USO, a més, va advertir que no descarta que es produeixin més casos com el de Vilobí d'Onyar.

Comunicat de Ryanair

Per la seva banda, Ryanair va emetre ahir un breu comunicat en què agraïa als seus treballadors la «cooperació» en acceptar ser fixos discontinus i evitar així el tancament de la base de Girona. En una breu nota de premsa, la companyia va detallar que la base es mantindrà oberta «gràcies al fet que la majoria del personal de Ryanair de l'aeroport ha acordat canviar el seu model de contracte a fixe discontinu», i va posar en valor que això «implica la salvació de més de 100 llocs de treball». A més, també va afirmar que la situació reflecteix la naturalesa «estacional» del trànsit aeri cap i des d'aquesta zona. La companyia va destacar que es tracta d'un «moment difícil per a la indústria de l'aviació europea degut al retard en l'entrega del Boeing Max, els alts preus del petroli i l'excés de capacitat a tota Europa».

L'aerolínia irlandesa té previst oferir una roda de premsa dimecres de la setmana vinent a Barcelona, que comptarà amb la presència del responsable de màrqueting, Kenny Jacobs, i el director de Recursos Humans, Darrell Hughes.