El col·lectiu GenTalent, format per un grup de persones que treballen a diverses unitats de la Generalitat Girona, han organitzat un any més, una jornada solidària per recaptar diners per a La Marató de TV3 d'enguany, dedicada a la investigació de les malalties minoritàries. La iniciativa es va dur a terme ahir i va consistir en un esmorzar/aperitiu i també es podia col·laborar comprant uns clauers artesans creats per 25 treballadors de la Generalitat a Girona.