Girona es mobilitza contra les malalties minoritàries

Les comarques gironines es mobilitzen un any més per contribuir a La Marató de TV3, que se celebra demà i se centra en la lluita contra les malalties minoritàries. La majoria de municipis gironins intensifiquen les activitats aquest cap de setmana per recaptar fons per a promoure la investigació que ajudi a combatre patologies com la fibrosi quística, la malaltia granulomatosa o la neoplàsia endocrina. Unes 7.000 malalties també anomenades «rares» o «poc freqüents» que cada una afecta cinc o menys persones per cada 10.000 habitants. A Catalunya hi ha gairebé 400.000 ciutadans que conviuen amb una malaltia minoritària.

Com a principal novetat d'aquest any, el programa canvia de format i surt dels platós de TV3 per «donar més protagonisme» a la implicació o l'energia ciutadana «que el fa possible des del seu inici, el 1992», explica l'organització. D'aquesta manera, tres platós televisius simultanis combinaran entreteniment, sensibilització i divulgació sobre les malalties. Juntament amb Tàrrega i Reus, Olot serà un dels «escenaris principals» del programa. Amb la conducció de Jordi Basté, l'Estadi Municipal i el Pavelló Municipal d'Esports d'Olot es convertiran en l'eix temàtic esportiu de La Marató. Allà estarà previst celebrar el partit de futbol dels famosos i una exhibició de patinatge artístic.



Esport, espectacles i quines

La majoria d'activitats es concentren aquest cap de setmana però en algunes localitats ja fa dies que es porten a terme iniciatives de caràcter social i fins i tot en algun municipi s'allargaran fins al cap de setmana que ve. Moltes de les activitats tenen relació amb la salut i per aquest motiu diverses poblacions organitzen caminades solidàries, partits de futbol o jornades esportives. També hi ha espectacles nadalencs, concerts, àpats populars i quines, entre altres.

Entre les activitats més destacades, Girona acollirà demà la tretzena edició de La Marató per La Marató de TV3 organitzada per l'Ajuntament i pel Club Atletisme Girona. El tret de sortida de la prova es farà a dos quarts de 10 del matí des del carrer Santa Clara, i diversos atletes del Club Atletisme Girona faran 37 voltes al circuit urbà per completar el recorregut d'una marató (42,195 km) acompanyats per bombers. D'altra banda, a Salt hi haurà una jornada multiesportiva des de les nou del matí, a la zona del Pla. Un espectacle al Teatre Jardí centrarà les activitats de Figueres, a Calonge es farà una cursa de Pares Noel i una xocolatada, a Caldes de Malavella s'oferirà un espectacle de patinatge i el parc de la Draga de Banyoles acollirà una cursa, entre altres activitats.