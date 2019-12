El servei d'Urgències d'Olot alerta d'una imminent epidèmia de grip

L'hospital d'Olot recomana a les persones que sense patir malalties cròniques agafin la grip en els pròxims dies que primer vagin als centres d'assistència primària. El director mèdic de l'hospital, Jaume Heredia, ahir, va alertar de l'arribada d'una imminent epidèmia de grip. «El virus ja circula i en els pròxims dies augmentarà», va dir.

Heredia va argumentar que durant el 2018, sis de cada deu urgències que es van atendre a l'hospital eren banals i, per tant, «podrien haver estat ateses amb la mateixa eficiència a un centre d'atenció primària». Segons ell, l'avís és per evitar esperes excessives i no col·lapsar el servei d'urgències de l'hospital.

De tota manera, davant la previsió d'epidèmia, l'hospital millorarà la senyalització i informació de la sala d'espera, reforçarà les franges horàries més complicades amb especialistes i es coordinarà amb l'atenció primària de la comarca per reorientar els pacients menys greus als ambulatoris i consultoris locals.

El director mèdic va recordar que en els últims mesos el sistema d'urgències havia estat tensat perquè hi havia manca de professionals per completar la plantilla.

En aquest aspecte, va anunciar que han incorporat dos metges i en els pròxims dies se n'incorporaran tres més. L'arribada de cinc facultatius més també forma part de les mesures destinades a afrontar els efectes de la grip en el servei d'urgències. A més la previsió és incorporar aviat dos facultatius més. Així en els pròxims cinc mesos la plantilla de l'hospital augmentarà amb set metges.

Va explicar que, tot i la manca de metges, «l'equip d'urgències ha treballat sempre amb 3 metges de dia i 2 de nit i els caps de setmana amb 4 professionals de dia i 2 professionals de nit».

Va plantejar que el Servei d'Urgències ha incrementat en cinc anys un 10,63% les urgències, cosa que suposa visitar cada dia deu pacients més. Segons ell, el motiu són l'allargament de l'esperança de vida dels malalts crònics i l'envelliment.