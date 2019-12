El cardiòleg Ramon Brugada promou una recollida de firmes a favor del Trueta a Girona Sud

El cap de cardiologia de l'hospital Trueta i Santa Caterina, Ramon Brugada, promou a través de Twitter una recollida de firmes a favor del manifest titulat Parc Hospitalari de Girona: irrenunciable i inajornable, que va presentar dijous juntament amb altres caps mèdics dels dos centres sanitaris. Entre altres aspectes, el text aposta per un Parc Hospitalari ubicat a la zona sud de l'àrea metropolitana, entre Girona i Salt. Un total de 78 caps de servei, caps de secció, caps clínics i coordinadors dels dos hospitals ja el van signar el mateix dia de la presentació.

A més, la plataforma Per un Trueta digne va iniciar una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma virtual Change.org. En 48 hores ja ha superat les 1.000 firmes i compta amb el suport de diversos metges i professionals de la salut, com ara el doctor Brugada, que n'està fent difusió via Twitter.

Ahir va encetar un fil nou en el qual feia una crida a la ciutadania per signar a favor del «projecte més important dels pròxims 100 anys». Brugada va posar d'exemple el parc hospitalari de «Can Ruti» de Badalona, que en 30 anys ha aconseguit un «espectacular» campus biomèdic. El cardiòleg va instar a «revertir el complex d'inferioritat» dels gironins i va matisar que «fan falta polítics que creguin que a Girona també hi ha talent, i que també pot competir per les infraestructures i recursos de la biomedicina catalana».

A part de la futura ubicació, el manifest també reclama que el sistema públic de salut de la demarcació de Girona necessita «urgentment» un nou hospital perquè l'actual centre ha quedat «obsolet i petit», «insuficient» per a les necessitats d'una població de 85.000 habitants.



El sindicat SATSE rebutja Salt

El sindicat de la infermeria catalana SATSE ha mostrat via Twitter la seva disconformitat amb el possible Parc Hospitalari que defensen alguns caps mèdics del Trueta i Santa Caterina. El sindicat ha manifestat que el Trueta és un hospital «referent» que rep «una gran quantitat» de pacients que «necessiten un accés ràpid, fàcil i pràctic». Expressen que «això no serà una realitat a Salt» i es pregunten «quins interessos hi ha darrere d'aquesta proposta de canvi». Amb aquesta insinuació, han fet referència a un article de Redacción médica que afirma que ERC veuria amb «bons ulls» la ubicació a Salt, tenint en compte que hi governa el mateix partit.