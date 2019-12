Les comarques gironines es bolquen amb La Marató

Olot és una de les ciutats protagonistes de la Marató d'enguany, dedicada a les malalties minoritàries. Com a novetat, aquest any el plató de la Marató és descentralitzat, i Quim Masferrer anirà voltant per les diferents seus. Una d'elles és la capital de la Garrotxa, i com a seu, també ha estat el lloc escollit per jugar el tradicional partit de futbol de famosos, al Municipal d'Olot. El partit és un divertit enfrontament entre diferents cares conegudes de la televisió i la ràdio, com actors, periodistes i col·laboradors.

Les comarques de Girona han tornat a respondre a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb centenars d'activitats de tot tipus arreu de la demarcació. Com sempre, l'esport la cultura i la gastronomia han estat els àmbits preferits pels gironins a l'hora d'organitzar actes, sempre amb la solidaritat al darrera. Un dels més concorreguts s'ha fet a Torroella de Montgrí, a la Plaça Pere Rigau. Es tracta d'una activitat muntada per professors i alumnes de l'Institut Montgrí en solidaritat amb la Judit Estanyol, una estudiant del cicle mitjà de Comerç i Màrqueting que té Síndrome de Morquio, una malaltia minoritària. A més també hi ha hagut xocolatades, dinars o vermuts solidaris i la clàssica cursa dels Bombers de Girona.

La plaça Major de Banyoles ha estat l'epicentre dels actes de la Marartó de TV3 amb un seguit d'actuacions que durant tot el mati han contribuït en aquesta festa solidària per recollir fons per lluitar contra les malalties minoritàries. Les activitats han comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música, la Coral Veus de l'Estany, l'Esbart Dansaire de Fontcoberta, l'Escola de Ballet de Concepcció Gratacós, Àfrica en Dansa, Les Marin, alumnes de batxillerat artístic de l'IES Brugulat i la Banda Balca. D'altra banda, alumnes de 2n. 3r, d'ESO han passejat pels carrers del centre per recollir donatius amb unes guardioles especials i construïdes per ells mateixos.