El Consell de la Garrotxa estudiarà la manera d'omplir el Bus dels Volcans

Els alcaldes i els tècnics compromesos amb el servei de d'autobus conegut com el Bus dels Volcans es reuniran per plantejar com evitar que els autobusos d'aquest servei vagin quasi buits, mentre els accessos al centre de la Zona Volcànica de la Garrotxa estan plens de gent i de cotxes.

El Bus dels Volcans va ser creat a la tardor del 2014 per facilitar l'accés a la Fageda i els volcans de Santa Margarida i el Croscat en els dies de primavera i tardor de més afluència de visitants. El 2014 va enregistrar un ús de 13 viatgers al dia i el 2015 van comptar amb menys de 10 viatgers al dia.

En l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, respecte a la utilitat del servei a finals del 2019, el conseller Josep Guix (PSC) va plantejar: «L'autobús va d'un cantó a l'altre del centre de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb zero o molt pocs viatgers». Guix va demanar que es fes promoció del servei.

Per la resposta, el president Santi Reixach va donar la paraula a l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys. L'alcalde de Santa Pau va exposar que l'Ajuntament de Santa Pau va demanar a Turisme Garrotxa i al Departament de Territori i Sostenibilitat que fes més publicitat del servei «perquè fos més útil i aprofitable». Companys va considerar que a la comarca hi ha desconeixement de l'existència de l'autobús i fora, també.

Va explicar que en els dies de més gent el bus surt de l'estació d'autobusos d'Olot quan arriben els busos de Barcelona i es va aturant als llocs de més interès de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Fa quatre viatges al dia, dos al matí i dos a la tarda. La idea és que la gent pugui anar i tornar amb autobús en una visita a la Fageda i els volcans.

El president Santi Reixach es va queixar del fet que «demanem autobusos i després la gent no els fa servir» i va convocar la reunió.