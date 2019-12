L'empresari Domènec Espadalé rep un premi dels agents comercials

Domènec Espadalé ha rebut el premi COACGI 2019 en reconeixement a una trajectòria empresarial d'èxit i a la seva dedicació i compromís amb el teixit empresarial del territori. Amb aquest guardó, que arriba enguany a la seva quarta edició, el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona vol promoure la col·legiació i donar a conèixer l'activitat de mediació comercial, a través d'aquest reconeixement a trajectòries de gran vàlua professional en els camps empresarial i comercial dins l'àmbit de la demarcació de Girona. «Ambaixador de l'empresariat gironí i d'aquesta, la nostra professió, com pocs», va dir el membre de junta Ramon Matas durant l'acte de presentació. Domènec Espadalé, després d'una breu pinzellada a la seva trajectòria, va fer un agraïment a la col·legiació i a la seva família, a qui va dedicar el premi.



Reconeixement a Josep Burgas

El president del col·legi gironí, el figuerenc Josep Burgas, va rebre la medalla d'Or de la professió, que atorga el Consell General de Col·legis d'Agents Comercials d'Espanya al mèrit col·legial, a la feina a favor del col·lectiu i a tota una trajectòria professional dedicada a l'agència comercial. «No hi ha dubte que aquest és un gran honor, perquè de medalles d'or se n'atorguen ben poques i sempre han estat curosament escollides», va dir el vicepresident del col·legi, Lluís Font, durant l'acte de presentació. Per la seva banda, Eduard Botés, en nom del Consell General, va destacar la tasca del president gironí com a promotor, «representant el col·lectiu arran i arreu» i ho va fer a través de la lectura d'una carta en nom del president del Consell.

Aquests reconeixements van ser lliurats ahir al matí en el marc de la festa patronal de la corporació, durant la qual també es van lliurar els diplomes d'or i plata als 25 anys i 50 anys d'antiguitat col·legial. Van rebre la distinció quatre agents comercials, dos dels quals, Narcís Mateu Nierga i el mateix Josep Burgas, van rebre el Diploma d'Or.