«Néixer sense orelles és el pitjor efecte del trastorn, no hi vaig sentir fins als sis anys»

Suport familiar i d'amistats

Eva Puga sempre s'ha sentit molt ajudada per la seva família. «Simplement em van acceptar com soc» i el més important, segons ella, és que van respectar les seves decisions en tot moment, com per exemple la de no voler operar-se més. «Vaig fer un canvi significatiu i en part va ser gràcies a la meva colla d'amigues que vaig conèixer a l'institut Montilivi i que encara conservo», assegura, i matisa que, «sense el seu suport», la seva adolescència hauria sigut «molt més dura». Puga va passar una infància «força tranquil·la», va estudiar a l'escola Bruguera i va tenir un «bon suport» dels mestres. Tot i això, reconeix que va patir situacions desagradables, sobretot la «crueltat» d'altres nens i nenes.

«El pitjor va ser el canvi a l'institut, els meus companys van anar al Vicens Vives i jo a Montilivi per encaminar els meus estudis cap a la puericultura i em vaig trobar totalment sola». Puga es va haver d'enfrontar a una realitat complicada. «Hi ha una frase que em va marcar molt, em van dir que em tragués la màscara perquè ja no era carnaval, i moltes bajanades més». El mal tràngol es va acabar el dia que va conèixer les seves actuals millors amigues.