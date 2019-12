Els nous Àngels: menjador voladís, terrassa i piscina

El 9 de gener de 2014, l'Ajuntament de Sant Martí Vell publicava un edicte que anunciava l'«aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic PEU-2 Santuari dels Àngels». Interpel·lat per Diari de Girona sobre el projecte, aquesta setmana, un portaveu del Bisbat responia, en primera instància, que «fa anys que està aturat», que es tracta d'una inciativa «d'uns privats» desada en un calaix. La realitat, però, és que la tramitació del pla urbanístic dels Àngels va endavant, impulsat per la cúpula de la diòcesi. La prova, que el va sotmetre al criteri de la Comissió d'Urbanisme de Girona celebrada a principis d'octubre. L'òrgan públic que té potestat sobre les actuacions urbanístiques que es fan al territori veu amb bons ulls la inciativa, però hi fa esmenes, ja que el plantejament, ambiciós que fa el Bisbat en l'expedient 2018/68005/6 canvia la fesonomia del santuari més emblemàtic del Gironès. Proposa set intervencions arquitectòniques i urbanístiques de calat: la més espectacular, la construcció d'un nou menjador voladís adossat a la façana est, de 221 m2 i amb capacitat per a 115 comensals que es convertiria, alhora, en un mirador privilegiat al massís de les Gavarres. La nova estructura s'inspira en els palafits, construccions de fusta que se sustenen sobre columnes que reposen sobre fons lacustres o marins.



Nou magatzem i dormitoris

A tocar del nou menjador s'hi planteja un nou magatzem i un edifici destinat a dormitoris per al servei, amb una superfície total de 481 m2, dels quals 138 serien construïts. La proposta d'actuació es completa amb la construcció d'una terrassa exterior amb piscina; l'habilitació d'un accés adaptat a la plaça del santuari; la reforma de les escales i el mirador que hi ha davant de l'ermita; l'obertura d'un recorregut per a vianants i tres aparcaments, un amb capacitat per a quatre autobusos i una superfície total de 622 m2, i dos més per a cotxes, amb espai per a 80 places i una extensió de 3.353 m2. El pla especial dels Àngels –un edifici que el planejament urbanístic de Sant Martí Vell qualifica «d'interès històric i arquitectònic amb protecció de primer grau»–, va ser valorat «positivament» per la Comissió d'Urbanisme, ja que proposa «ordenar els accessos i l'entorn de les edificacions preexistents» i justifica «unes certes ampliacions per tal de fer viable el manteniment dels usos existents, sobretot l'hoteler i el de restauració».



Les observacions

Això no obstant, la Comissió va fer «un seguit d'observacions»: demana, d'entrada, replantejar la proposta del menjador, amb «alternatives de menys impacte» –el santuari, a banda de ser considerat d'interès arquitectònic, es troba en una zona de protecció: està afectat pel Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat, en trobar-se al mig de les Gavarres–; i entén que la proposta que els va fer arribar el Bisbat a l'octubre «distorsionava la volumetria existent a preservar», quan, en canvi, hi ha «alternatives», com ara el refugi ubicat a la cota inferior de la plaça, que «podria contemplar els usos que es proposa en aquesta ampliació». Així mateix, la Comissió, que manté en suspens l'aprovació definitiva del projecte –en cap cas la denega–, a l'espera de les correccions que introdueixi el promotor, proposa «reduir els nous volums de la piscina i les dependències dels treballadors». Entén que seria millor habilitar els dormitoris per al servei «al volum principal de l'hostatgeria».



Sense interès per desenvolupar-lo

Fonts del Bisbat expliquen que el Pla Especial es va presentar l'any 2013, després que la Generalitat els informés que el santuari no constava en el Pla de protecció de les Gavarres i que per tant havien de desenvolupar un pla especial. Després de l'aprovació inicial per part de l'Ajuntament el 2014, amb informes de Carreteres, Bombers, Patrimoni, l'ACA i Medi Ambient, en no haver-hi al·legacions, es va transmetre a la Comissió d'Urbanisme. Des de llavors, diuen, no n'han sabut res més fins ara.

Des de la diòcesi assenyalen que, malgrat que s'aprovi el document, no tenen cap intenció ni interès a desenvolupar-lo. De fet, assenyalen que es troben «a anys llum» de portar a terme una reforma d'aquestes característiques, especialment tenint en compte la situació en què es troba actualment el santuari. Per tant, recorden que, malgrat que el Pla Especial regula què s'hi podria fer i què no, en cap cas això implica la voluntat o certesa de fer-ho.



Tancat temporalment

Els plans de futur del Bisbat per als Àngels transcendeixen després d'un estiu complicat al santuari, a causa del caràcter esquerp de la persona que gestionava el bar, el restaurant i l'hostatgeria. Hi va haver queixes de visitants per l'actitud demostrada pel responsable del negoci, Antonio Ariza, que en ocasions va arribar a encarar-se i amenaçar clients amb l'argument que trencaven la pau d'un espai privat pensat per a persones que busquen repòs –fins i tot hi van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra en alguna ocasió. Des de finals del mes de setembre el bar té la porta tancada, una situació que el Bisbat es disposa a resoldre el més aviat possible. De fet, assegura que té «diverses opcions sobre la taula» ( Diari de Girona, 19/11/2019). Això no obstant, la institució no avança cap termini sobre l'eventual nova obertura.