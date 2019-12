Nous tallers a la Fira de Nadal de Banyoles

Banyoles celebra aquest cap de setmana la 12a edició de la Fira de Nadal amb diferents activitats i propostes per a tots el públics, com el tradicional Mercat de Nadal amb 40 parades de productes nadalencs. També s'hi pot veure una mostra d'oficis artesans amb demostracions entre les quals destaca la de l'ofici de pintor que s'estrena aquest any així com un seguit de tallers nadalencs com els de bombolles gegants, d'elaboració de paper, de galetes de Nadal, d'herbes remeieres, espelmes, ceràmica o de circ familiar entre d'altres. Divendres es va poder veure l'espectacle Un Salt de Circ, realitzat per l'Associació Cultural Un Salt de Circ i alumnes de l'Escoleta de Circ del Pla de l'Estany. Aquesta activitat, que es fa a la plaça Major, es repetirà demà al matí. La programació de la fira també inclou les activitats per recaptar fons per a La Marató de TV3 avui al matí.