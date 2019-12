Sant Antoni estrena Aires de Nadal

Sant Antoni de Calonge estrena aquest cap de setmana Aires de Nadal, una nova fira que durant dos dies presenta una proposta d'activitats lúdiques per a totes les edats. La plaça de la Llibertat del nucli de Calonge és el punt central en el qual durant ahir dissabte i avui diumenge s'organitzen diverses activitats de Nadal, amb jocs tradicionals, un inflable, un trenet, un espectacle de foc, un concert de cant coral, un tió gegant i una botifarrada, entre d'altres. El punt final a Aires de Nadal el posarà la representació de l'obra No et vesteixis per sopar, de Marc Camoletti, a càrrec del grup de teatre Paranys, en el marc de la segona edició del Concurs de Teatre Amateur Arturo Mundet que organitza la Germandat Arturo Mundet de Sant Antoni. Aires de Nadal és un esdeveniment organitzat conjuntament per la Unitat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i l'Associació de Comerciants de Sant Antoni.