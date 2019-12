Vilobí plora la mort de les dues nenes i Mossos intenta confirmar la culpabilitat de la mare

La mort violenta divendres de dues nenes de cinc i sis anys, suposadament a mans de la seva mare, manté commocionat el nucli de Salitja i el municipi al qual pertany, Vilobí d'Onyar. Ahir es va celebrar un minut de silenci davant de l'ajuntament per recordar les víctimes i condemnar els fets, mentre la investigació dels Mossos d'Esquadra avança. Els cossos de les menors, als quals ahir es va practicar l'autòpsia, presentaven forts cops al cap i a l'esquena, segons han explicat fonts properes al cas, i la recerca policial se centra ara a determinar l'arma del crim, que podria ser un tràmec o aixada trobat al lloc dels fets i que coincidiria amb les ferides.

A les onze del matí d'ahir dissabte la plaça de l'Ajuntament de Vilobí es va omplir amb prop d'un centenar de veïns, que van fer un minut de silenci per recordar les dues nenes i la seva mare, que va morir després de ser atropellada a l'AP-7 per un camió, davant del qual havia saltat. La principal hipòtesi de la investigació és que la mare seria l'autora del crim i que posteriorment s'hauria suïcidat.

L'alcaldessa de Vilobí d'Onyar, Cristina Mundet, va demanar ahir «respecte» per la família i els veïns del petit municipi, de poc més de 3.000 habitants, així com no fer d'aquests fets un «espectacle mediàtic». Des de l'Ajuntament es va constatar que la població es troba «en xoc» després del tràgic succés i que la notícia ha afectat especialment els nens i nenes.

Les dues víctimes no estaven escolaritzades i era la mare qui els feia classes des de casa, tal com va confirmar ahir l'alcaldessa. Tot i això, sí que participaven en activitats extraescolars en un municipi on «tothom es coneix».

La família residia des de feia cinc anys a Salitja, però els veïns veien la mare com una persona introvertida i que sortia poc al carrer. Malgrat aquesta poca relació, ahir a la tarda es va produir un segon acte en record de les víctimes al nucli de Salitja, que es va desenvolupar en la més estricta intimitat.

L'Ajuntament de Vilobí no té constància que la família hagués sigut atesa pels serveis socials ni tampoc que la mare tingués problemes psiquiàtrics. Precisament la investigació restava ahir pendent de rebre l'historial mèdic de la mare, tal com van confirmar fonts properes al cas, que es troba sota secret de sumari.

El pare de les víctimes és qui va alertar del crim, pels volts de dos quarts de dues de la tarda de divendres. Tornava de treballar i en arribar a casa va trobar els cossos sense vida de les seves dues filles: una al porxo i l'altra al menjador. L'escena del crim fins i tot va desencaixar les cares d'alguns Mossos d'Esquadra. Els cadàvers van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona, on ahir se'ls va fer l'autòpsia.

Un dels elements claus de la investigació és determinar l'arma homicida. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, al capdavant de la investigació, va localitzar un tràmec o aixada i s'investiga si aquesta podria ser l'arma homicida.



Festa d'aniversari

Ahir es va saber que la casa on es van produir els fets, a la carretera de Caldes número 33, havia d'acollir ahir dissabte, 14 de desembre, la festa d'aniversari d'una de les nenes, la més gran, que va morir amb sis anys. Ahir n'hauria fet set. A la celebració hi estaven convidades altres nenes. La família havia encarregat l'organització de la festa i tot estava a punt per a la celebració de l'aniversari.