La Cambra de Palamós insisteix que el port ha de ser un punt Schengen

La Cambra de Comerç de Palamós dona per fet que la propera temporada el port superarà els 57.000 creueristes d'aquest any, malgrat que encara no hagi rebut la qualificació de punt Schengen. El president de la Cambra, Pol Fages, va assegurar que la instal·lació baix-empordanesa «està en ple creixement» i confia que el nombre de companyies també s'incrementarà.

Des de la Cambra, però, lamenten la «poca voluntat política» que hi ha per part de l'Estat per tal que Palamós tingui un Punt d'Identificació Fronterera (PIF). Un fet que, segons Fages, «incrementaria les possibilitats comercials».

«El port creixerà en passatgers però també en noves companyies que apostaran per Palamós com a port d'escala perquè té uns atractius culturals, gastronòmics o esportius molt interessants», va assenyalar Fages. En aquest sentit, també va destacar que un d'aquests atractius és el fet que el port està situat «al costat» del municipi.

El president de l'entitat també va recordar que el que cal fer és «adaptar-se al passatger» i no pas al revés. «És la destinació qui ha de fer l'esforç i el treball per ajustar-se a les necessitats que tenen els visitants i respondre a partir de les seves capacitats i atractius turístics».

Segons Fages, Ports de la Generalitat «ha fet els deures», tot i no ser un Punt d'Identificació Fronterer (PIF). En aquest aspecte, el president de la Cambra va remarcar que la Generalitat «ja ha fet les inversions a la terminal». El problema, explicava, és la «manca de voluntat política» per part del Govern espanyol. «Falta que des de l'Estat diguin que tirem endavant. Després s'hauran d'acabar les inversions que encara queden i les empreses aniríem al darrere», va explicar Fages.

De fet, des de la Cambra insisteixen que comercialment també seria «molt important» per a la indústria agroalimentària de les comarques de Girona tenir un port que comptés amb un PIF.

Això no obstant, Fages va reconèixer que per poder afrontar aquesta problemàtica cal que hi hagi «estabilitat política» tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Finalment, també va reclamar que a partir de la nova llei de cambres, es doti aquest tipus d'entitats d'un sistema de finançament que permeti tirar endavant projectes «més ambiciosos» a partir de la cooperació pública i privada.

«El que reclamem és un finançament suficient i estable en tant que defensors de l'interès general de les empreses i agents econòmics», va concloure ahir el president de la Cambra de Palamós.