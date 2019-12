Catalunya s'omple d'activitats per les malalties minoritàries

La Marató de TV3 va celebrar ahir la seva 28a gala, que va ser la més «itinerant» de les organitzades fins al moment amb platós televisius simultanis a Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona, i amb un plató mòbil en un autocar encapçalat per Quim Masferrer, que va recórrer tot Catalunya. Els periodistes Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní el van esperar a les diferents seus participants. A dos quarts de dotze de la nit, La Marató havia recaptat 5,7 milions d'euros.

Sota el lema «Minories que fan majoria», La Marató d'aquest any estava dedicada a les malalties minoritàries, aquelles patologies que afecten un màxim de 5 persones per cada 100.000 habitants. Actualment hi ha unes 7.000 malalties catalogades en aquesta categoria, i es calcula que només a Catalunya afecten unes 400.000 persones. La majoria d'aquestes malalties tenen un origen genètic, i la poca incidència que tenen en la població fa que es tardi molt a diagnosticar-les i a rebre el tractament adequat. Tot i això, al voltant d'un 40% d'aquestes malalties no tenen tractament avui en dia.

Reus va ser un dels quatre platós de l'edició d'aquest any de La Marató. Durant tota la jornada, Tv3 i Catalunya Ràdio van fer connexions amb la capital del Baix Camp, conduïdes pels periodistes Josep Cuní i Helena Garcia Melero des del Teatre Fortuny i la plaça Prim. Reus ha estat històricament una de les ciutats que ha organitzat més activitats solidàries per La Marató, segons van explicar els seus organitzadors, i en aquesta ocasió s'hi van programar 54 actes de caràcter benèfic. Per això va ser escollida com un dels epicentres televisius del programa de TV3.

Durant les primeres hores del programa, Josep Cuní hi va entrevistar diversos testimonis com la tarragonina Eva Ballvé, que té diagnosticada la malaltia telangièctasi hemorràgica hereditària. Ballvé va explicar que va començar a tenir un dolor molt intens a les costelles i va haver de passar vuit mesos i diversos especialistes fins que va conèixer quina era la seva malaltia, gràcies a l'equip especialitzat de l'hospital de Bellvitge. En el seu cas, ha necessitat dos trasplantaments de fetge i, ara, després d'aquest periple pot fer vida normal, tot i els controls mèdics. Segons el doctor i cap clínic del servei de medicina interna de l'hospital de Bellvitge, Antoni Riera, aquesta malaltia té una prevalença d'1 cada 6.000 habitants i s'estima que a Catalunya hi ha diagnosticats uns 1.000 pacients. Un altre dels testimonis del programa va ser Eva Jiménez, mare d'un nen de deu anys que té la síndrome de Dentuna, malaltia d'origen genètic causada per una mutació que afecta el funcionament dels ronyons que, per ara, no té cura.

A Tàrrega, una altra de les seus d'enguany, una trentena d'entitats van organitzar diferents activitats.

Les activitats per recaptar fons es van dur a terme arreu de Catalunya, amb curses, esmorzars, tallers, exhibicions i tot tipus d'actes. A més, milers de volutaris es van aplegar a les seus telefòniques de les diferents demarcacions per agafar les trucades solidàries.