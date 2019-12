Detingut a Lloret el membre d'un grup criminal que assaltava naus industrials

Els Mossos d'Esquadra han detingut un membre d'un grup criminal especialitzat a assaltar en horari nocturn naus industrials al Maresme. L'arrestat, de 41 anys i veí de Badalona, va ser enxampat en un control preventiu que s'havia muntat a Lloret de Mar.

La detenció, que es va produir el 9 de desembre, és el resultat d'una investigació oberta a mitjans d'octubre després de produir-se un conjunt de cinc robatoris amb força a l'interior d'empreses ubicades al nord del Maresme, concretament a Santa Susanna, Malgrat de Mar i Tordera.

Els investigadors van comprovar que els autors utilitzaven el mateix modus operandi per cometre els robatoris: assaltaven les naus en horari nocturn, havien d'estar sempre situades en polígons industrials i utilitzaven com a norma general el mètode de l'encastament per accedir a l'interior de la nau.

El seu modus operandi consistia a desencaixar la porta de grans dimensions amb l'impacte del vehicle. Un cop a dins sostreien diners i altres objectes de valor com eines o ordinadors. Posteriorment, fugien ràpidament amb el mateix vehicle que havien utilitzat anteriorment per entrar al lloc del robatori.

Va ser el passat dilluns quan es va localitzar i detenir un dels integrants del grup en un control preventiu que s'havia muntat a la localitat de Lloret de Mar. L'arrestat, que té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar l'11 de desembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Mentrestant, la investigació dels Mossos continua oberta per tal de detenir la resta d'integrants del grup.