Enric Millo deixarà avui la presidència del PP gironí

Enric Millo tancarà avui una etapa d'onze anys al capdavant del PP de les comarques gironines. N'ostentava la presidència des del 2008. En una reunió del partit, que se celebrarà a Palamós, presentarà la renúncia del seu càrrec.

Es preveu la formació d'una gestora que comptarà amb la figuerenca Maria Àngels Olmedo com a presidenta, i amb el regidor de Calonge, Alberto Mas, com a secretari. Aquesta candidatura compta amb el vistiplau de l'actual president del PP català, Alejandro Fernández. Enric Millo, que va ocupar el càrrec de Delegat del Govern a Catalunya durant la crisi del procés, és des del passat mes d'abril el Secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Des d'aleshores, tot i que ha vingut freqüentment a Catalunya, resideix a Sevilla.

El PP gironí té pendent la celebració d'un Congrés Provincial des de l'any 2017. Aleshores, optaven a la presidència Enric Millo i Sergio Santamaria, antic diputat al Parlament, però les pretensions del llavors president del PP català, Xavier Garcia Albiol, de formar una candidatura de consens van ajornar la celebració del Congrés. Els posteriors esdeveniments (moció de censura a Rajoy, dimissió d'aquest com a president del PP espanyol i la substitució d'Albiol per Alejandro Fernández després d'assolir Pablo Casado la presidència estatal) ho van anar posposant, entre altres raons per la divisió creada al PP català. L'últim Congrés del PP data de 2012. Ara, la direcció catalana ha optat per aquesta solució provisional de la Comissió Gestora en un dels moments més crítics de la història del PP gironí, sense diputat ni a Madrid ni a Barcelona i amb només tres regidors entre tots els municipis gironins.