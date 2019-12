La Garrotxa incorpora al pressupost 14 milions d'euros per fer la planta de triatge

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en l'últim ple, va aprovar, dins del pressupost del 2020, una partida de 14 milions d'euros per a la planta de triatge de residus que està prevista a Sant Jaume de Llierca. El pressupost va ser aprovat amb els vots favorables de JuntsxCat i les abstencions d'ERC, PSC i la CUP.

Els 14 milions d'euros cobreixen la totalitat del cost de la planta, per la qual cosa la podrien començar l'any vinent. Des de fa anys, en cada pressupost s'incloïa una partida basada en una aportació de l'Agència Catalana de Residus per a la planta de triatge. L'any passat van acumular 9,5 milions d'euros i enguany els han arribat els 4,5 milions d'euros que faltaven per cobrir el cost de la planta.

Per poder començar la planta fa falta que surti la sentència referent al contenciós presentant per l'Ajuntament de Sant Jaume contra el Pla Especial Urbanístic per ubicar la planta a can Coma de Baix.

El Pla Especial va ser aprovat el juliol del 2013 pel Consell Comarcal de la Garrotxa i referendat pel Departament de Territori i Sostenibilitat el 2014.

La previsió era que la sentència fos publicada abans d'acabar l'any però en l'últim ple tots els grups van coincidir en el supòsit que la sentència serà publicada a primers del 2020. Després, hi ha la petició de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca de replantejar la ubicació encara que el dictamen sigui favorable a la ubicació de can Coma de Baix i el compromís de la presidència del Consell de tornar a debatre on ha d'anar la planta.

En el debat del pressupost el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, es va reiterar en el compromís. «És un tema que està sobre la taula i estem pedents d'una sentència i, escolteu, quan hagi sortit aquesta sentència ens tornarem a asseure i tornarem a parlar del tema», va dirigir-se als consellers.

Abans els portaveus d'ERC, Miquel Reverter, i de la CUP, Lluís Riera, havien parlat del tema de la planta. «Sabem que en els pròxims dies sortirà aquesta sentència i cal que es prenguin les decisions encertades per no allargar més aquesta situació», va plantejar Reverter. Lluís Riera va ser més concret: «Malgrat tot, l'any vinent la planta de residus tindrà una resolució i no ens enganyem sobre quan començarà a fer-se».



Els residus al pressupost

A part de la planta de triatge, l'apartat dels residus del pressupost preveu una partida de més d'un milió d'euros d'una aportació de l'Agència Catalana de Residus per al tercer vas de l'abocador de Beuda. Es tracta del tercer vas i últim. És a dir, quan estigui ple hauran de clausurar l'abocador. També hi ha més d'1,2 milions provinents de l'ACA per al bombament de les aigües residuals de Castellfollit fins a la depuradora de Sant Jaume. A més van pressupostar la segona part de finançament per adquirir una deixalleria mòbil i una pala carregadora per a la planta de compostatge.

El pressupost per al 2020 puja fins a 35.596.516 euros, i el consolidat amb els consorcis de Medi Ambient i Salut Pública i el d'Acció Social correspon a 45.962.007,83 euros. Es tracta d'un pressupost un 25% més alt que el de l'any passat.

La consellera comarcal de Gestió Econòmica, Montserrat Torras, va plantejar que els pressupostos tenen en compte una previsió d'ingressos realista i una despesa ajustada als serveis que li venen delegats per part de la Generalitat i els ajuntaments.

Pel que fa a les despeses, els comptes inclouen l'increment salarial previst de personal amb un 3,3% l'any 2020. A més, ha previst reforçar amb personal temporal diferents àrees i serveis del Consell Comarcal per respondre a les necessitats dels ajuntaments. Es tracta de suport administratiu, tècnic per sistemes d'informació, i per temes d'Urbanisme i Joventut.