Girona es mobilitza un any més per La Marató de TV3

Les comarques de Girona han tornat a respondre a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb centenars d'activitats de tota mena arreu de la demarcació. Com sempre, l'esport, la cultura i la gastronomia van ser els àmbits preferits pels gironins a l'hora d'organitzar actes, sempre amb la solidaritat al darrere. La 28 edició de la Marató de TV3, dedicada a les malalties minoritàries, estrenava ahir un nou format descentralitzat. Quim Masferrer, un dels presentadors d'aquest any, va anar passant per les tres seus escollides (a més de Barcelona) per al programa solidari: Olot, Tàrrega i Reus. Jordi Basté va ser l'encarregat de conduir totes les connexions del dia amb Olot, que va ser escollida com a seu esportiva de La Marató.

Al matí, el presentador d' El foraster va acostar-se fins a la capital de la Garrotxa, on es va celebrar l'habitual partit de futbol entre famosos, que es va disputar a l'Estadi Municipal d'Olot. El partit, un divertit enfrontament entre cares conegudes de l'àmbit esportiu, televisiu i musical de Catalunya, va omplir l'estadi, i s'hi van poder veure cares tan conegudes com les dels cantants Miki Núñez i Lildami, els exfutbolistes Eric Abidal, Pichi Alonso, Víctor Muñoz i Joan Capdevila, el pilot Pol Espargaró, el tenista Tommy Robredo, les actrius de la sèrie Les de l'Hoquei, el presentador d' Està passant Jair Domínguez i el president del Girona FC, Delfí Geli, entre d'altres. Quim Masferrer, que va arribar al municipal acompanyat de la Balkan Paradise Orchestra, va actualitzar el marcador de La Marató des de l'estadi, amb l'ajuda dels esportistes del futbol base de l'Olot, que també hi eren presents.

A la tarda, el pavelló va agafar el relleu de l'estadi per acollir una exhibició del CPA Olot conjunta amb els Xerrics i el Club Tennis Taula d'Olot, activitat que també va reunir un gran nombre d'espectadors i va ajudar a engrandir la xifra final de La Marató.

Però Olot no va ser l'únic municipi gironí que va acollir actes solidaris. Un dels més concorreguts va ser a Torroella de Montgrí, a la plaça Pere Rigau, on es va celebrar un vermut en solidaritat amb Judit Estanyol, una estudiant del cicle mitjà de Comerç i Màrqueting que té síndrome de Morquio, una malaltia minoritària que la fa moure's en cadira de rodes. Tota la comunitat educativa d'aquest centre s'ha bolcat amb La Marató, i més d'ençà que Judit Estanyol va aparèixer com una de les protagonistes de l'espot publicitari de la televisió catalana. «A partir d'aquell dia que ho vam veure, vam pensar que havíem de fer alguna cosa», explica en Gerard, un company de classe de la Judit. Els seus companys d'institut van muntar un circuit per fer amb cadira de rodes, per ajudar a «fer visible» les dificultats que té la Judit en el seu dia a dia.

Entre les moltes activitats més programades arreu de les comarques gironines destaquen entre d'altres les diferents curses esportives. Com sempre, la que van organitzar els Bombers pel centre de Girona va aplegar centenars de persones.

La gastronomia tampoc va faltar i els dinars solidaris es van combinar amb les moltes xocolatades. També es va fer una Escudellada Solidària a Corçà.