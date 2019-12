Israel s'interessa per l'oferta de la Costa Brava i del Pirineu

Quaranta operadors turístics i mitjans de comunicació israelians es van interessar per l'oferta turística cultural i d'activitats a la natura de la Costa Brava i el Pirineu de Girona recentment, en l'acció promocional que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme) va portar a terme a Tel-Aviv (Israel).

L'acte va estar adreçat a vint-i-set canals d'intermediació, entre els quals hi havia representants de les agències ISSTA, Olamot, Eshet Tours i Diesenhaus, i tretze prescriptors de mitjans de comunicació com ara Israel Hayom, Walla Ynet i Yolo blog, amb l'objectiu de donar a conèixer i divulgar l'oferta turística específicament cultural i d'activitats a la natura de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

En el decurs de la trobada, els assistents van mostrar interès a conèixer Catalunya i localitats i espais amb vestigis jueus, com ara Girona, Besalú i Castelló d'Empúries, així com també rutes i itineraris en parcs i espais naturals protegits de les àrees de l'interior i el Pirineu de Girona. Aquesta acció s'emmarca en el Pla d'accions 2019 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i, properament, per al febrer de 2020, està programat participar a la fira IMTM de Tel-Aviv, des de l'estand promocional de Catalunya, per donar continuïtat a la promoció en el mercat israelià.



Turistes més consumidors

A Catalunya, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, l'any 2018 hi van arribar un total de 172.000 israelians; un 13,5% més respecte del 2017. Aquest increment es tradueix en un augment de la despesa del 25,8%, que representa fins a un total de 203 milions d'euros. El turista israelià es caracteritza per fer una elevada despesa diària: 331,9 euros, que estan molt per sobre dels 185 euros de mitjana del turista internacional a Catalunya.

Des del 2010, aproximadament, Catalunya és un dels destins més populars a Israel. Això significa que Catalunya és líder dins l'Estat espanyol: capta el 54,1% de les arribades d'israelians a Espanya, segons dades de l'Idescat.

Quatre companyies aèries ofereixen vols regulars i directes entre l'aeroport Ben Gurion (Tel-Aviv) i l'aeroport de Barcelona. Alhora, el mercat israelià està estructurat de manera tradicional: els quinze operadors turístics principals dominen el mercat (Amsalem, Issta i Eshet, entre d'altres).

Tot i això, segons dades del Ministeri de Turisme d'Israel, el sector en línia ha evolucionat molt ràpidament, amb l'aparició de diferents portals d'informació turística (blogs o webs) i de reserva. I durant la primera meitat del 2018, els comparadors de preus concentren el 54% de les compres en línia fetes al país, un percentatge a l'alça en els darrers anys.

El 95,3% dels turistes van arribar a Catalunya per motius de lleure, oci i vacances, i un 67,8 % (un 14% menys que el 2017) ho van fer sense paquet turístic (amb tots els serveis inclosos). El 88% es van allotjar en hotels, i el 53,8% van pernoctar-hi entre quatre i set nits. El 57,7% van visitar Catalunya fora de la temporada alta.

El mercat israelià està creixent a un ritme anual del 15% a escala internacional, a causa d'una economia pròspera, el major interès per viatjar i, molt probablement, l'augment del mercat digital.