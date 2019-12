Millo: "És un moment de canvis i nous reptes"

Enric Millo ha fet oficial aquest dilluns al vespre el seu comiat com a president del PP gironí en una junta directiva provincial celebrada a Palamós, que ha nomenat Maria Àngels Olmedo nova presidenta provincial i el regidor de Calonge Alberto Mas secretari general.

El secretari general del PPC, Daniel Serrano, ha explicat que han optat per aquesta fórmula perquè els mecanismes d'un congrés son més lents i podrien coincidir amb una possible convocatòria d'eleccions al Parlament, que veuen imminent.

Millo ha mostrat la seva "gratitud" per haver "tingut l'honor" de presidir el PP gironí durant onze anys, i ha assegurat que marxa en un moment "de canvi" i "nous reptes" però també amb una situació "molt difícil" a Catalunya, amb problemes causats pels que "volen trencar la unitat i imposar la seva visió sobre la resta".

Malgrat això, però, ha afirmat que plega tranquil per la "il.lusió" que veu en les cares del seu relleu al PP gironí, on hi ha una barreja d'"experiència i cares noves".

Objectiu: tenir representació al Parlament de Catalunya

Ara, l'objectiu del PP gironí és aconseguir el diputat al Parlament en les properes eleccions catalanes, que, segons Serrano, veuen "cada vegada més a prop".

Serrano ha agraït la "magnífica" tasca feta per Millo i va explicar que després de la seva marxa a Andalusia eren conscients que calia fer un relleu a Girona.

En aquest sentit, ha considerat que la nova direcció provincial té per davant "recorregut i feina per fer", però va assegurar que comptaran amb tot el suport de l'estructura del partit.



Per la seva banda, la nova presidenta, Maria Àngels Olmedo, ha agraït la confiança rebuda i ha donat les gràcies a Millo, assegurant que aquest havia deixat "el llistó molt alt". "Esperem estar a l'alçada, treballarem pel partit amb un gran equip davant les eleccions que vinguin i els reptes que se'n presentin", ha conclós Olmedo.

Malgrat que hi ha un Congrés provincial pendent des de 2017, la direcció ha decidit fer la substitució de la presidència a través d'una junta directiva provincial perquè consideren que la convocatòria d'un congrés podria portar diversos mesos, de manera que podria coincidir amb unes possibles eleccions catalanes. Serrano va recordar que aquest és un mecanisme previst pels estatuts del partit i va declinar posar data a un possible congrés.