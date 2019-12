El síndic de greuges defensa els drets al paisatge dels veïns de la Vall d'en Bas

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va escoltar part dels veïns de la Vall d'en Bas en un acte que va tenir lloc al Centre de can Trona, el dia 11 de desembre. Després d'una introducció de Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas, Rafael Ribó va explicar el paper i la figura del síndic de greuges i com funciona la gestió de les peticions de la ciutadania.

En el capítol de drets sobre el paisatge, Ribó va recordar intervencions que s'han fet des de la síndicatura en temes com el cas Castor o projectes aturats al turó de l'Home. En això, va recordar que la figura de centres com l'Smithsonian ha estat clau a nivell internacional per a posar en valor la importància del paisatge en la formació d'identitats locals. I per això creu que són «uns bons aliats» amb les inquietuds que hi ha a la Vall d'en Bas sobre aquesta problemàtica.

A la Vall d'en Bas hi ha inquietuds sobre la possibilitat que el traçat de la connexió entre la variant d'Olot i els túnels de Bracons afecti el paisatge de camps i prats de la zona.