Adif instal·larà un servei de wifi a l'estació de l'alta velocitat a Girona

Adif instal·larà wifi en una quinzena d'estacions d'alta velocitat per 12,4 milions d'euros. Entre les estacions escollides hi ha les de Girona i Barcelona Sants, a banda de Madrid Atocha i Chamartín i Saragossa, València Nord i Joaquín Sorolla, Alacant, Albacete, Còrdova, Màlaga, Sevilla, Pontevedra, Salamanca i Bilbao.

Adif preveu que la connexió estigui enllestida en el termini d'un any des del moment que s'adjudiqui el contracte que la companyia acaba de treure a concurs. D'aquesta manera, les principials estacions tindran ja a punt el seu wifi quan, el desembre de 2020, el transport en tren d'alta velocitat s'obri a la competència i dos operadors més, a banda de Renfe, puguin no només circular per les tres línies del TAV, sinó també operar i donar servei als viatgers dins les pròpies estacions.

La instal·lació del wifi es contractarà en quatre paquets en funció de la ubicació de les estacions, amb els quals, a més d'atendre les necessitats de connexió d'Adif, donaran servei també a operadors i viatgers.