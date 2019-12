Enxampats quan robaven bobines de coure en una empresa de Banyoles

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes quan robaven bobines de coure en una empresa de Banyoles.

El vigilant de seguretat va detectar els lladres i els agents de la comisaria de Banyoles van aconseguir detenir-los quan intentaven fugir.

La investigació continua oberta i no descarten més detencions relacionades amb aquest fet.

Els arrestats són tres homes de 25, 38 i 41 anys, de nacionalitats italiana i croata, a qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els fets van passar diumenge al carrer Puigpalter de Banyoles on, cap a dos quarts d'onze de la nit, el vigilant de seguretat d'una empresa va detectar unes persones a l'interior de la nau.

Els Mossos ràpidament es van desplaçar cap al lloc i, juntament amb el vigilant de seguretat, van fer recerca de les persones que haurien accedit a dins d'un magatzem de l'empresa.

Els agents van visualitzar tres homes que, en veure's sorpresos, van fugir corrents. Un d'ells va poder ser atrapat i detingut a dins de l'empresa. Mentre se l'escorcollava se li va trobar una eina tipus bec de lloro, un lot, uns guants i un buf per tapar-se la cara.

Pocs minuts després una altra patrulla va localitzar i detenir, a l'exterior de l'empresa, el segon individu i poca estona més tard es va detenir el tercer individu, que s'havia amagat dins una canonada al costat d'una riera.



Finestra forçada

Els policies van comprovar que a la part posterior de l'empresa hi havia una finestra forçada i des d'allà havien accedit a la nau. A dins ja havien preparat quatre bobines de coure per emportar-se-les i havien obert una persiana metàl·lica per extreure-les.

La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions relacionades amb aquest fet.

Els detinguts, que tenien antecedents, passaran avui dia 17 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.