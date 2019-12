Inauguren la primera Càtedra de Renovació i Innovació Pedagògica

L'auditori de Can Trona va ser l'escenari el 13 de desembre de la presentació de la Càtedra de Renovació i Innovació Pedagògica. La primera d'aquestes característiques a Catalunya, fruit de la col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Aquesta càtedra, sota la direcció del professor Jordi Feu, es concep com un espai multidisciplinar d'investigació, formació, documentació i difusió centrat en la renovació pedagògica i l'educació alternativa durant l'etapa dels 0 als 16 anys, tant en la vessant formal com no formal. Pel que fa a la investigació, la idea és promoure tesis doctorals, i diversos treballs. Quant a la formació, la càtedra serà un espai per a equips d'investigació i, amb caràcter anual, es programaran seminaris monogràfics a la UdG i a Can Trona. També es preveu la creació d'una Escola de Famílies i Mestres de la Vall per organitzar un cicle de xerrades anuals. També esdevindrà un centre de documentació virtual i un espai de difusió de materials relacionats amb el seu àmbit d'estudi i és prevista l'edició d'una col·lecció de monografies sobre diferents aspectes relacionats amb l'àmbit de la renovació pedagògica. Finalment, també assessorarà i acompanyarà centres educatius de diverses etapes.