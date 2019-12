El ministeri de Treball posa en dubte l'acord de Ryanair que retalla les condicions laborals a Girona

El Ministeri de Treball ha enviat una carta a l'aerolínia de baix cost Ryanair on qüestiona l'acord que ha tancat amb els sindicats per mantenir la seva base a l'aeroport de Girona a canvi de retallar les condicions laborals dels treballadors, que passaran a tenir un contracte fixe discontinu i anar a l'atur tres mesos a l'any.

Segons avança eldiario.es, el govern espanyol considera que els nous de contractes a Girona semblen excedir l'aprovat per la pròpia empresa en l'Expedient de Regulació d'Ocupació. També creu que està aprofitant els nous contractes per imposar de manera unilateral a la plantilla "condicions noves, desfavorables i alienes a les que va oferir en el seu dia, el que suposa desbordar el pla de mesures d'acompanyament i per tant la decisió final comunicada en el seu escrit"

De fet, el Departament de Treball de la Generalitat ja va iniciar fa uns dies una actuació d'ofici, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, per comprovar si la decisió empresarial de Ryanair pel que fa a la plantilla de Girona està "ajustada a dret". Treball investiga tant una "possible vulneració" del procediment establert per a les modificacions substancials de les condicions de treball com la mesura alternativa que proposa l'empresa en cas de desacord amb aquests canvis.

Altres membres del govern català, com el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, havien celebrat la continuïtat de Ryanair assegurant que l'executiu no havia "d'interferir" en les negociacions entre els treballadors i l'empresa. "Sempre és millor un mal acord que un gran desacord", va dir Gavín.

La setmana passada, el sindicat SEPLA va acusar Ryanair de posar els pilots "entre l'espasa i la paret" oferint-los una rebaixa de les seves condicions laborals a canvi de mantenir la base de Girona. Per la seva banda, la portaveu d'USO a Ryanair, Lídia Arasanz, va denunciar dijous passat que Ryanair no considera vàlids els contractes en què els treballadors de la base de Girona fan constar en un annex la seva disconformitat amb les condicions proposades per l'aerolínia a canvi de no tancar la base de Vilobí d'Onyar.