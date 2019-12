Les policies locals uneixen esforços per la seguretat viària i contra l'incivisme

Les policies locals gironines faran campanyes conjuntes per lluitar contra l'incivisme i millorar la seguretat viària. Entre d'altres, els agents incidiran a fer complir les ordenances -per exemple, amb allò relatiu al consum d'alcohol o la tinença d'animals- i també donaran consells de seguretat i de conducció. L'objectiu, segons explica el cap de l'associació que les agrupa, David Puertas, és que les policies locals gironines es coordinin amb aquells àmbits «que són propis de les nostres competències i que poden influir a millorar l'educació, la qualitat de vida dels nostres vilatans, la convivència i la seguretat». Impulsar aquestes campanyes conjuntes és una de les prioritats que s'ha marcat l'associació, i que inclourà dins el seu pla de treball per al 2020.

L'Associació de Caps de les Policies Locals de les comarques gironines aplega una quarantena de cossos de la demarcació -la majoria policies locals, tot i que també hi ha vigilants municipals. El cap de la Policia Local de Palafrugell, David Puertas, en va assumir la presidència aquest estiu rellevant en el càrrec el de la policia de Platja d'Aro. Ara, l'associació ha celebrat una reunió operativa a Caldes de Malavella. La trobada ha servit per marcar les línies de l'entitat per a l'any vinent, i també per presentar la nova junta. A més de Puertas, el cap de la Policia Municipal de Girona, l'intendent Joan Jou n'és el vicepresident; el de la policia de Palamós, l'inspector Josep de Monteys, el tresorer; i els caps de les policies locals de Tossa, Platja d'Aro i Caldes de Malavella, els vocals.

Dins el pla de treball per al 2020, que ara es redactarà, l'associació vol impulsar «la coordinació i la complementarietat» entre les policies locals gironines. I per fer-ho visible, com concreta David Puertas, un dels objectius és impulsar campanyes conjuntes «en aquells temes que són propis de les nostres competències». Sobretot, incidint en la convivència i la seguretat.

Així, l'objectiu és que els diferents cossos es coordinin i aprofitin les sinergies entre ells. Entre d'altres, a l'hora de dur a terme campanyes focalitzades a lluitar contra el consum d'alcohol al carrer o fer complir allò que concreten les ordenances de civisme i de tinença d'animals. A més, dins aquesta iniciativa conjunta, també s'hi inclouran les campanyes de seguretat viària.



Dependre d'una Direcció General

Impulsar la coordinació entre cossos és una de les línies estratègiques que es marca l'associació. De fet, David Puertas ja assegurava aquest estiu que, per això, considerava clau que es creés una Direcció General de la qual pengin les diferents policies locals i vigilants de tot Catalunya. Actualment, depenen d'una Subdirecció General (que forma part del Departament d'Interior).

Puertas explicava que, amb aquest nou organigrama, els seria més fàcil unificar protocols i procediments. I de fet, ara la voluntat d'impulsar campanyes conjuntes de cara al 2020 s'emmarca també dins aquesta estratègia.