Pot tenir un pantocràtor visió de gènere?

La Diputació de Girona ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023, que definirà les línies mestres de les subvencions i ajuts que atorgarà l'ens provincial en els propers anys. Un document que el vicepresident, Pau Presas (ERC), ha definit com a «viu», que s'anirà modificant quan sigui necessari.

La proposta ha rebut el suport, a banda de JxCat i ERC, dels dos grups independents, la CUP hi ha votat en contra -perquè considera que continua havent-hi massa subvencions nominatives i directes- i el PSC s'ha acabat abstenint després d'haver demanat que s'inclogués una clàusula que reclami a les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions que incorporin una visió de gènere.

I aquí és on s'ha obert el debat: Presas ha garantit que l'equip de govern, format pels republicans i JxCat, té intenció d'avançar en aquesta direcció, però que ho vol treballar de forma transversal i que en tot cas s'ha de plasmar en la convocatòria de cada subvenció, no en un pla de caràcter genèric. En canvi, el diputat de Cultura, Albert Piñeira (JxCat), ha posat en dubte que la visió de gènere es pugui aplicar absolutament en tots els àmbits: «No sé fins a quin punt l'estudi d'un pantocràtor, per exemple, pot incorporar una visió de gènere», s'ha preguntat. Per a les diputades Sílvia Paneque (PSC) i Laia Pèlach (CUP), la resposta és clara: un sí rotund.



Visió de gènere

Paneque (PSC) ha demanat que la Diputació exigeixi a les entitats beneficiàries de les subvencions incorporar la visió de gènere en els seus projectes, ja sigui per exemple a través de l'ús de llenguatge no sexista o de fomentar la presència paritària d'homes i dones. La portaveu socialista ha afirmat que, si l'equip de govern acceptés incorporar aquest punt al Pla -cosa que el govern ha desestimat-, des del PSC estaven disposats a votar-hi a favor.

Des del govern, Presas ha explicat que comparteixen aquesta filosofia, però que la volen aplicar de forma transversal i no només a través d'un pla de subvencions. Per la seva banda, Piñeira ha explicat que, des de la seva àrea -Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació- estan treballant per establir un protocol per prevenir l'assetjament en esdeveniments culturals: per exemple, a través de la formació dels tècnics municipals o la instal·lació de «punts liles» en aquest tipus d'esdesveniments.

Però en el cas del llenguatge no sexista, Piñeira considera que en alguns àmbits és més complicat d'aplicar: «Per exemple, si es dona una subvenció per fer un estudi sobre el romànic, és molt difícil aplicar-hi una visió de gènere», ha afirmat. «Pot un pantocràtor tenir una visió de gènere?», ha afegit. Paneque li ha respost que sí, i tant: «En l'àmbit de la cultura, la història i l'art és, precisament, és on la dona ha estat més maltractada», ha advertit, amb l'assentiment de Pèlach.



Obert a modificacions

Tal com ha recordat Presas, el Pla Estratègic de Subvencions és un document que han d'aprovar totes les administracions per definir quines seran les principals línies estratègiques que seguiran a l'hora d'atorgar ajuts i subvencions. Però malgrat que s'aprovi ara, va garantir que estarà obert a modificacions a mesura que es vagi desenvolupant.

Pèlach (CUP) ha argumentat el seu vot en contra tot lamentant que encara hi hagi moltes subvencions nominatives i directes. «Nosaltres creiem que s'haurien de reduir a la mínima expressió», ha afirmat, tot apuntant que aquest tipus d'ajuts només promouen el «vassallatge» i la submissió dels ajuntaments a la Diputació. A més, ha lamentat que molts d'aquests ajuts -Temps de Flors, Espai Cràter, Fira Tast, Garrotxí de l'Any...- són de quantitats molt elevades i que s'hauria de justificar molt millor el seu interès públic.

A més, també ha criticat que s'aposti pels grans esdeveniments culturals i esportius en lloc de la cultura i l'esport de base, i ha lamentat que des de la Diputació no es potenciïn línies de subvencions en matèries de participació, feminisme o per al col·lectiu LGTBI. En aquest sentit, Presas li ha respost que també estan treballant en la visió LGTBI de forma «transversal» i ha recordat que fa quatre anys no hi havia cap subvenció per a temes de participació i transparència, mentre que ara sí que n'hi comença a haver.