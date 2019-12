Ripoll obre les bosses d'escombraries de les papereres per saber de qui són

L'Ajuntament de Ripoll vol acabar amb l'incivisme dels veïns que llencen les bosses d'escombraries a la paperera en comptes de fer-ho al contenidor. Per això, els operaris de la brigada han començat a obrir totes les que es troben. Ho fan acompanyats de la Policia Local, i busquen documentació que permeti identificar qui les ha deixat allà on no toca. La mesura forma part d'una campanya de conscienciació que ha engegat l'Ajuntament per fer complir l'ordenança. El consistori ja adverteix que, si convé, multarà els qui se salten la normativa (que en aquests casos, preveu sancions de fins a 750 euros). La problemàtica de llençar bosses de deixalles a les papereres no és nova, però sí que s'ha intensificat després que el consistori hagi reubicat diversos contenidors. Sobretot, en alguns carrers com el Perdut, el 27 de Maig o la plaça Gran.

L'Ajuntament de Ripoll ha engegat una campanya de conscienciació per lluitar contra l'incivisme d'alguns veïns, que opten per llançar les bosses d'escombraries a les papereres. Per això, el consistori ha pres una mesura dràstica: obrir totes aquelles que no estiguin dins els contenidors i investigar qui ha deixat allà les deixalles.

Els operaris de la brigada, acompanyats d'agents de la Policia Local i tècnics de l'Ajuntament han començat a fer-ho aquest matí. Busquen dades personals entre les deixalles, que permetin identificar qui són aquells que se salten la normativa. I si és procedent, multar-los.

L'ordenança de civisme de Ripoll recull explícitament que les deixalles s'han de deixar dins els contenidors. No es poden deixar a fora, ni tampoc penjar-les d'algun dels elements (com la tapa o les nanses). I encara menys, llançar-les a les papereres. En aquests casos, l'ordenança ho tipifica com una infracció lleu, i preveu multes de fins a 750 euros per aquells qui la incompleixin.

L'Ajuntament de Ripoll diu que, a banda de buscar –i intentar trobar- els incívics, la campanya que ha engegat ara també vol "conscienciar sobre la necessitat de no deixar la brossa al carrer" i donar a conèixer la quantitat d'escombraries "que poden acumular aquestes bosses".

Una pràctica que ha anat a més

Tot i que abans ja hi havia qui deixava les deixalles a les papereres, sí que és cert que aquesta pràctica ha anat a més entre els veïns després que l'Ajuntament reubiqués diversos contenidors. "Alguns ciutadans han decidit deixar les bosses d'escombraries a la paperera que els queda més a prop de casa", diu el consistori.

"D'aquesta manera, alguns carrers com el Perdut, el 27 de Maig o la plaça Gran acumulen cada dia bosses a les papereres; això ha generat, en múltiples ocasions, la queixa dels veïns", subratlla l'Ajuntament de Ripoll. Per últim, el consistori també insisteix en què abandonar les deixalles a les papereres, sense reciclar-los, també va en contra del mateix ciutadà.

"Cal tenir en compte que la recollida selectiva també té una finalitat econòmica", diu l'Ajuntament. Aquí, recorda que la taxa d'escombraries va en funció de les tones de residus que s'envien a abocador; i que, per tant, si aquesta quantitat es redueix, la taxa també es pot abaixar.