Salvat més d'un milió i mig d'ous de sèpies i calamars de Roses i Pals en quatre anys

ACEl projecte Sèpia que s'ha desenvolupat a les badies de Roses (Alt Empordà) i Pals (Baix Empordà) ha permès salvar més d'un milió i mig d'ous de sèpies i calamars. Un dels seus impulsors, Isaac Moya, ha explicat que estan satisfets perquè "s'han assolit objectius de minimitzar els arts de pesca" en la fauna marítima. El projecte Sèpia ha consistit en col·locar unes branques artificials al fons marí per tal que els calamars i sèpies poguessin depositar-hi els seus ous i, a més, diversos pescadors han col·laborat guardant alguns dels ous que quedaven atrapats a les seves xarxes per, posteriorment, cuidar-los en incubadores. Ara, els pescadors hauran de funcionar "de forma autònoma" en la preservació d'aquests animals.

Els pescadors de l'Escala (Alt Empordà) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà) han salvat més d'un milió i mig d'ous de sèpies i calamars en quatre anys dins del projecte Sèpia. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel biòleg Boris Weitzmann i el pescador Isaac Moya per intentar "minimitzar l'impacte dels arts de pesca" en la preservació dels calamars sèpies de les badies de Roses i Pals.

El projecte va arrencar fa quatre anys amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala i la Confraria de Pescadors del municipi. L'any següent, el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Confraria de Pescadors de l'Estartit també s'hi van implicar.

El projecte s'ha dividit en dues parts: per una banda s'han col·locat branques en el fons marí per tal que les sèpies i els calamars "amarressin els ous", tal com ha explicat Isaac Moya. Per altra, entre març i juny –que coincideix amb l'època de reproducció d'aquestes espècies– els pescadors artesanals dels dos municipis de la Costa Brava han recollit "diàriament" els ous que trobaven enganxats a les seves xarxes i els han portat a port.

Aquests s'han anat dipositant en "incubadores" situades al fons marítim que guardaven les cries "fins que els animals sortien de l'ou". Abans del projecte, els pescadors "els llançaven al mar" perquè pensaven que allà podrien sobreviure. Però la realitat és que aquests ous "es perdien".

Quatre anys després del projecte, els impulsors volen que siguin els pescadors qui liderin el projecte "de forma autònoma i autosuficient". Per això han redactat "un manual de bones pràctiques" que recull tots els protocols que han seguit fins ara en la recollida d'ous. A més, els impulsors han garantit que es mantindran vinculats al projecte, però amb un paper "d'assessorament".

Un segell de qualitat com a "al·licient"

Isaac Moya ha alertat que "hi ha alguns pescadors més conscienciats que d'altres". De tota manera, estan treballant per donar "un certificat" als pescadors artesanals que participin en el projecte i d'aquesta manera, oferir un "al·licient" als pescadors a la vegada que es dona "un valor afegit" a les sèpies i calamars que es pesquen. Segons Moya, "la idea és que la recuperació" dels calamars i les sèpies "passi a ser una tasca més del nostre dia a dia".

Moya ha assegurat que no saben "si un milió i mig d'ous són molts o no", en referència a tots els que han salvat al llarg dels quatre anys del projecte Sèpia. El que sí que ha assegurat Moya és que "són un guany net" perquè fins ara "es perdien i es malmetien". "No sabem quins arriben a ser reproductors, quins són depredats i quins es moren", ha afegit el pescador.

Reforç en l'educació

Més enllà de la finalització del projecte Sèpia, els seus impulsors tenen clar que seguiran treballant en "l'educació" de les accions que porten a terme per garantir la sostenibilitat. Moya ha garantit que seguiran explicant la tasca que fan els pescadors per reduir el seu impacte en el medi marítim "a través de les xarxes socials, de les escoles i de la pàgina web".

A més, estan explorant com es pot "sona la visibilitat que es mereix" la pesca a nivell turístic mentre introdueixen "la importància de preservar el nostre entorn".