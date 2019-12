Torra presidirà l'homenatge als banyolins exiliats per la Guerra Civil

L'Ajuntament de Banyoles homenatjarà el pròxim diumenge els veïns i veïnes de la ciutat i la comarca que van haver de marxar a l'exili republicà l'any 1939. Serà el primer acte d'aquestes característiques que es fa a Catalunya amb un reconeixement a les persones exiliades. L'homenatge es farà al pavelló de la Draga i el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el presidirà.

Tot i les dificultats marcades per l'edat dels exiliats, els historiadors Jordi Galofré i Miquel Rustullet han aconseguit contactar amb 164 persones exiliades. L'homenatge s'emmarca en el projecte de memòria històrica impulsat per l'ajuntament.



80 anys de l'exili

Aquest any es commemora el 80è aniversari de l'exili republicà de 1939, quan milers de persones van refugiar-se a França fugint de la repressió franquista. Moltes d'elles van ser internades per les autoritats franceses en camps de concentració improvisats i sense condicions, com els d'Argelers sur Mer o Rivesaltes.

Entre aquestes persones n'hi va haver unes 300 que eren de Banyoles i del Pla de l'Estany. Uns quants d'ells van tornar molt aviat i van anar a para a camps de concentració franquistes. Uns altres es van enrolar a companyies de treballadors estrangers, empresonats posteriorment pels alemanys i deportats a Mauthausen on van morir nou banyolins. D'altres van anar a la Unió Soviètica, on van patir les conseqüències de la invasió nazi. Però la majoria de banyolins exiliats ho van fer a França, a la Catalunya Nord.