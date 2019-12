Besalú va gastar 12.000 € en el pressupost participatiu

El pressupost participatiu de Besalú va originar un intens debat entre l'alcalde, Lluís Guinó (Juntsxcat), la regidora Fina Surina (JuntsxCat) i el cap de l'oposició, Alfred Cairó (ERC). Aquest últim va acusar l'Ajuntament d'haver «llençat» de manera innecessària 12.000 euros en la contractació d'una empresa externa per a la gestió d'un procés participatiu.

Cairó va argumentar que en l'últim procés participatiu hi van participar 376 persones, un 18% de la població. Va definir la participació de «bastant baixa» i va raonar que els 12.000 euros pagats a l'empresa podien haver estats invertits en coses de més necessitat per al poble. «Arreglar les finestres de l'escola, arreglar el pati de l'escola, donar beques, pagar la teleassistència o pagar la llar d'infants», va enumerar. Va demanar que l'Ajuntament faci els pròxims pressupostos participatius pel seu compte.

La regidora d'Hisenda, Fina Surina, va argumentar que els 12.000 euros pagats a l'empresa especialitzada que enguany porta la gestió dels pressupostos participatius corresponen als pressupostos del 2018 i del 2019. «Per tant, han fet doble feina», va considerar.

Surina va avançar que de cara a l'any vinent l'equip de govern ha obert nous mecanismes de participació vinculats a les assemblees i els consells de barris que faran possible tirar endavant el pressupost participatiu sense haver de pagar una empresa especialitzada. «En cap cas considerem els processos participatius anteriors com un malbaratament de diners», va precisar.

Pel que fa a la participació va considerar que el 18% de participació obtingut a Besalú dobla i triplica la mitjana dels processos participatius fets en altres localitats. Pel que fa al pressupost participatiu d'enguany, Surina va prevenir que hi haurà un percentatge més elevat de participació i que si el 2018 van rebre 102 propostes, enguany n'han rebut «a la ratlla de 120». Surina va anunciar que preveuen fer un ple infantil per tal d'acostumar els nens a participar en la política municipal.

El debat va tenir la intervenció de l'alcalde, Lluís Guinó, el qual va explicar que un 40% dels ajuntaments que han fet pressupostos participatius no han aconseguit superar un 5% de participació, un 30% s'han situat entre un 5 i un 10% i només un de cada deu han aconseguit superar el 12%. Va raonar que el 18% aconseguit per l'Ajuntament de Besalú el 2018 va ser un èxit.

Llavors, Alfred Cairó va retreure que en el pressupost del 2018 l'Ajuntament va il·lusionar la gent amb un projecte i «que avui dia encara no està executat perquè la partida pressupostària pel motiu que sigui no estava disponible». Cairó va valorar que el motiu del seu prec no era la participació de les persones, sinó que no es destinessin diners a una empresa externa. «Sobretot si tenim en compte el resultat real que ha tingut el procés perquè el procés comença per les propostes i acaba amb la realització», va argumentar.

La proposta del 2018 era canviar de lloc la parada de l'autobús, ara situada a la travessera del poble, i portar-la a la zona del pavelló poliesportiu. El 2019 no hi havia partida i l'han posada al pressupost del 2020 i també han demanat un ajut al Pla Únic d'Obres i Serveis.