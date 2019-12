CCOO denuncia la situació "precària" de la plantilla de l'Estat a Girona

El sindicat CCOO ha denunciat davant el Síndic de Greuges la situació "precària" que pateixen els treballadors de l'Estat a Girona perquè la plantilla s'ha reduït un 18% en quatre anys i no dona a l'abast. El sindicat subratlla que hi ha serveis (com el Muface o Fogasa) que només tenen un sol empleat i que, de retruc, la reducció de personal no només suposa més estrès i càrrega de treball, sinó que la ciutadania també en pateix les conseqüències. Es triga més a tenir cita (a la Seguretat Social o a Trànsit, aquest termini s'allarga fins a un mes) i els expedients triguen a resoldre's. El sindicat posa com a exemple el cas d'una treballadora que feia tres mesos que demanava cita per a la jubilació i que va estar a punt de perdre una part del dret.

CCOO critica que la plantilla de l'Estat a Girona cada cop està més tensionada, perquè fa temps que no es cobreixen baixes i això, de retruc, té una repercussió directa damunt la ciutadania. El sindicat posa xifres a la situació i assegura que, durant els darrers quatre any, els treballadors públics que depenen de Madrid s'han reduït fins a un 18% a la demarcació, per jubilacions o canvis de destí. Si al juny del 2015 n'hi havia 928 (exceptuant Hisenda) aquest juny la xifra se situava en 785.

A més, la plantilla s'ha envellit, perquè la mitjana d'edat ara se situa entre els 50 i els 60 anys. "Per tant, d'aquí a pocs anys no hi haurà funcionaris laborals per donar els serveis sobre els quals té competències l'Estat a Girona, perquè per edat els tocarà jubilar-se", critica CCOO.

A tot això, explica el secretari general del sindicat a Girona, Bartomeu Compte, s'hi afegeix un altre problema. "Els gironins opositen poc, i els qui venen aquí des d'altres punts de l'Estat, s'hi estan poc; ho fan servir com a pont per anar-se'n a treballar a d'altres llocs", afirma.



Un sol treballador

CCOO explica que la situació ha arribat fins a tal punt que hi ha serveis, com el Muface o Fogasa, on només hi treballa un funcionari. I que la reducció de plantilla ha afectat, sobretot, la Seguretat Social, Trànsit o Estrangeria (en aquest cas, en quatre anys, s'ha passat de 33 a 24 empleats).

El coordinador del sindicat de la plantilla de l'Estat a Girona, Josep Maria Vidal, explica que això té repercussions directes damunt el servei. "No és que no el vulguem donar, és que no podem fer-ho en condicions acceptables", explica.

Com que la plantilla té més càrrega de treball, pateix més estrès. La feina no surt a temps i "per lògica" –subratlla CCOO- "hi ha més nerviosisme per part de les persones que volen ser ateses i ho paguen amb qui els atén".



Amb un mes d'antelació

Per exemplificar la situació, el sindicat es remet a la situació que es viu als diferents centres. Explica que tot i que la cita prèvia fa que no hi hagi cues a l'exterior, "aquestes hi continuen essent, tot i que són virtuals".

CCO concreta que a la Seguretat cal esperar-se un mes i mig per obtenir una cita per jubilació i prestacions per baixes, o que a Trànsit cal demanar-la amb 30 dies d'antelació si es vol canviar la titularitat del vehicle. "I després hi ha centres on directament es tallen les cites, com a Estrangeria, ja que se n'obren molt poques cada dia i el sistema dona molt pocs minuts per sol·licitar-la", hi afegeix CCOO.

Als problemes per obtenir cita, se n'hi suma un altre: el temps que es triga a resoldre els expedients. És d'un mes i mig a la Seguretat o de tres mesos a Estrangeria. "Però al març del 2020, aquest últim servei es col·lapsarà, perquè hi haurà vuit persones menys per fer els tràmits i resoldre problemàtiques", critica CCOO.

Josep Maria Vidal, a més, cita exemples concrets que els han arribat al sindicat per part de persones que han patit la situació. "Com el cas d'una treballadora que feia tres mesos que intentava demanar cita per sol·licitar la jubilació i va estar a punt de perdre una part del dret; o d'altres en què la Seguretat Social triga un mes i mig a notificar una alta mèdica després de donar-la, amb el perjudici que suposa per al treballador, que durant aquest temps no ha anat a treballar perquè no sabia que ho havia de fer", explica el coordinador sindical.



Queixa al Síndic de Greuges

Aprofitant que l'equip del Síndic de Greuges avui és a Girona, el sindicat li ha fet arribar una queixa denunciant la situació. Li demanen que intercedeixi i que la faci arribar al Defensor del Poble. "No se supleix ningú, ens estem angoixant perquè no podem treure la feina i no podem donar el servei; l'única solució és denunciar-ho", diu Vidal.

"A Girona, volem el mateix servei que es dona a Guadalajara o a Múrcia; demanem que es cobreixin el 100% de les plantilles", insisteix el coordinador. I conclou: "És molt complicat treballar així, a Girona és el lloc on tenim més problemàtica, perquè de tot Catalunya és on més s'ha reduït la plantilla".