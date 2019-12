Els parcs naturals de la Cerdanya i Ripollès i tres estacions d'esquí s'alien

Els parcs naturals de Cadí-Moixeró (Cerdanya) i de les Capçaleres del Ter i del Freser (Ripollès) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb les estacions d'esquí de la Molina, Vallter2000 i Vall de Núria per tal d'"endreçar" els accessos de visitants. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) –que gestiona les tres estacions–, Ricard Font, ha apuntat que aquestes infraestructures per a esquiadors s'han convertit en una "porta humanitzada amb espais d'aparcament" dels parcs naturals. El conveni fixa un conjunt d'inversions com ara senyalitzacions sobre la flora i fauna que hi ha en els parcs naturals o la creació d'un observatori d'aus amb un cost total de 79.765 euros.