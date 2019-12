La pols africana eleva els nivells de contaminació a Girona

Es recomana no moure's en vehicle privat

La pols africana ha elevat els nivells de contaminació a Girona.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya, per una intrusió de pols africana des d'ahir 17 de desembre, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d'avui.

En aquest sentit, la mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d'ahir ha estat superior al valor de 80 ug/m?3; en més d'una estació de mesurament de la XVPCA a la zona de protecció especial i, la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 ug/m?3; durant el dia d'avui.

A Girona ciutat de fet, l'estació instal·lada al conservatori de música, mostra que la qualitat de l'aire és "pobra" i el registre és de 115 µg/m3, a les deu del matí. És a dir, per sobre dels 50 ug/m3.

Els nivells de partícules PM10 són elevats a tot Catalunya i el departament de Territori recorda cal moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.

En aquest cas però el protocol no comporta restriccions a vehicles, tot i que es recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb bicicleta, utilitzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat, i realitzar una conducció eficient.