Ramon Noguera obre el primer obrador de pasta i pizza ecològic a Catalunya

La Fundació Ramon Noguera ha posat en funcionament, a les seves instal·lacions de Girona, el nou obrador d'Aliments Onyar que dona feina a una quinzena de persones, una desena de les quals amb discapacitat. Es tracta de l'únic obrador d'alimentació ecològica productor de pasta i pizza fresques a Catalunya.

L'entitat va assumir, el 2017, la producció ecològica de la marca Aliments Onyar, que fins ara tenia l'obrador a Quart. La directora gerent de la fundació, Pepita Perich, va explicar que «estem apostant per aquest projecte social i creiem que és una línia amb un potencial creixement, que ens pot permetre assolir més llocs de treball per al col·lectiu». Perich va afegir que «aquest ha de ser el punt de partida del creixement tant en vendes com, sobretot, en la consolidació i creixement en ocupació de persones amb discapacitat». Precisament, amb l'objectiu de créixer, s'ha invertit en un nou obrador amb capacitat per augmentar la producció, i en difondre i potenciar Aliments Onyar amb una nova imatge.

Les instal·lacions de Quart no permetien que el projecte pogués créixer i per això es va optar per invertir en un obrador nou al polígon Mas Xirgu de Girona, on el Grup Fundació Ramon Noguera té la seu central. En aquest equipament, que ocupa una superfície d'uns 800 metres quadrats, hi han invertit 800.000 euros. Segons va informar l'entitat, el projecte s'ha finançat amb fons propis i ha comptat amb la col·laboració d'administracions locals i autonòmiques, i altres organitzacions, amb un cofinançament del 30%.

Les instal·lacions disposen de sis cambres –tres de matèria primera i tres més de producte acabat–, un magatzem d'envasos, quatre sales d'elaboració diferenciades, un moll de càrrega i descàrrega, zones de preparació de comandes, sala de neteja i passos sanitaris. El nou obrador està dotat d'un sistema de refrigeració amb CO2, un gas refrigerant natural que redueix l'impacte ambiental respecte d'altres gasos convencionals.