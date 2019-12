La renovació de l'heliport del Trueta permetrà vols nocturns

L'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona ha finalitzat les obres de millora i ampliació de l'helisuperfície, fet que propiciarà la posada en marxa dels vols nocturns. Les actuacions, que han comportat una inversió d'uns 125.000 euros, han consistit en l'increment de l'espai, on s'han creat dos heliestops; és a dir, dues zones d'aturada més que permetrien que, en certs moments, hi poguessin haver dos helicòpters alhora. També s'ha millorat l'abalisament de l'àrea, s'ha instal·lat un sistema que permet l'encesa de llums des de l'helicòpter per radiofreqüència, el tancament de la zona i s'ha fet una actuació a tota l'àrea perimetral, on s'ha fet una neteja de tot l'espai d'aterratge i d'enlairament. Aquestes actuacions s'han dut a terme per tal de poder acollir vols les 24 hores del dia. Des de l'hospital Trueta s'ha presentat la documentació requerida a la Subdirecció General de Ports i Aeroports, que és l'organisme competent per validar l'heliport a normativa vigent i perquè es puguin fer les operacions de vol les 24 hores del dia. Aquestes obres s'han realitzat de manera conjunta entre el Departament de Salut i el Departament d'Interior. Un cop validada l'helisuperfície, el Trueta podrà acollir de manera fixa l'helicòpter de Bombers durant la temporada d'estiu i puntualment durant la resta de l'any. Així, seria possible que coincidissin al mateix temps l'helicòpter medicalitzat que ja hi ha actualment del SEM, l'helicòpter nocturn i el de Bombers.



Simulacre d'incendi

L'heliport va ser ahir escenari d'un simulacre d'incendi. L'exercici va partir d'un conat de foc elèctric a la cabina de l'helicòpter després d'aterrar, amb un pacient a bord. Aquest tipus de simulacres es fan dos cops l'any per tal de verificar l'efectivitat del Pla d'autoprotecció (PAU) del Trueta.

En detectar l'emergència, la tripulació de l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va avisar el Centre d'Alarmes i Comunicacions (CAC) de l'hospital, que va activar el PAU i va iniciar el protocol de les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya, a la Policia Municipal i al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat. El comandant de l'helicòpter va activar la fase d'emergència, la qual va motivar que la tripulació fes l'evacuació del pacient i del copilot.