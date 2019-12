Ripoll investiga l'incivisme amb la brossa

L'Ajuntament de Ripoll vol acabar amb l'incivisme dels veïns que llencen les bosses d'escombraries a la paperera en comptes de fer-ho al contenidor. Per això, els operaris de la brigada han començat a obrir totes les que es troben. Ho fan acompanyats de la Policia Local i busquen documentació que permeti identificar qui les ha deixat allà on no toca. La mesura forma part d'una campanya de conscienciació que ha engegat l'Ajuntament per fer complir l'ordenança. El consistori ja adverteix que, si convé, multarà els qui se salten la normativa –que, en aquests casos, preveu sancions de fins a 750 euros. La problemàtica de llençar bosses de deixalles a les papereres no és nova, però sí que s'ha intensificat després que el consistori hagi reubicat diversos contenidors. Sobretot, en alguns carrers com el Perdut, el 27 de Maig o la plaça Gran. Tot i que abans ja hi havia qui deixava les deixalles a les papereres, sí que és cert que aquesta pràctica ha anat a més.